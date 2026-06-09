Amistosos hoje: horário e onde assistir aos jogos das seleções antes da Copa do Mundo

Argentina entra em campo contra a Islândia, às 22h. Ronaldo Schemidt / AFP

Com a estreia da Copa do Mundo batendo na porta, as seleções entram no final de preparação do Mundial. Nesta terça-feira (9), dois dias antes da abertura, mais cinco amistosos ocorrem e finalizam o período de testes para outras seis equipes.

A atual campeã do Mundo entra em campo para enfrentar a Islândia em solo norte-americano. A Argentina venceu o último amistoso contra Honduras por 2 a 0 e não contou com a participação de Messi. A tendência é de que o craque seja resguardado antes da Copa.

Além dos Hermanos, a República Democrática do Congo duela contra o Chile, às 13h. Bolívia e Venezuela também representam a América do Sul nesta terça, servindo de teste para Argélia e Iraque, respectivamente, antes do Mundial.

Em partida de Copa do Mundo, Senegal e Arábia Saudita entram em campo às 20h, no Toyota Field, em San Antonio, nos Estados Unidos.

Amistosos desta terça:

13h: República Democrática do Congo x Chile | ESPN e Disney+

| ESPN e Disney+ 20h: Senegal x Arábia Saudita | Não há transmissão para o Brasil

| Não há transmissão para o Brasil 22h: Argentina x Islândia | Transmissão: Prime Video e CazéTV

| Transmissão: Prime Video e CazéTV 22h: Iraque x Venezuela | Transmissão: ESPN