Amistosos hoje: horário e onde assistir aos jogos das seleções antes da Copa do Mundo

Brasil enfrenta o Egito, neste sábado (6), às 19h. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Faltam cinco dias para o início da Copa do Mundo — que começa na próxima quinta-feira (11). Enquanto isso, as seleções classificadas para o Mundial aproveitam os últimos amistosos para ajustar os detalhes finais antes da estreia na competição.

Neste sábado (6), serão disputados 13 amistosos, que servirão como os últimos testes das equipes antes do início da principal competição de seleções do planeta.

O destaque maior do dia fica pelo último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti enfrenta o Egito, às 19h, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Também será possível acompanhar um dos adversários do time brasileiro no Grupo C do Mundial. A Escócia enfrenta a Bolívia, às 17h, em Nova Jersey.

Seleções como Portugal, Inglaterra, Alemanha e Argentina também entram em campo neste sábado. Confira os adversários destas equipes e onde assistir aos jogos.

Amistosos deste sábado:

10h: Bélgica x Tunísia | Transmissão: SporTV

14h45min: Portugal x Chile | Transmissão: ESPN e Prime Video

15h30min: Estados Unidos x Alemanha | Transmissão: ESPN 4

16h: Panamá x Bósnia Herzegovina | Transmissão: ESPN

16h: Suíça x Austrália | Transmissão: Disney+

17h: Bolívia x Escócia | Transmissão: Disney+

17h: Cabo Verde x Bermudas | Transmissão: Prime Video

17h: Inglaterra x Nova Zelândia | Transmissão: SporTV 3

17h: Catar x El Salvador | Não há transmissão oficial confirmada para o Brasil

19h: Brasil x Egito | Transmissão RBS TV, SporTV e Ge TV

19h: Venezuela x Turquia | Transmissão: ESPN

21h: Argentina x Honduras | Transmissão: CazéTV e Prime Video

21h: Curaçau x Aruba | Não há transmissão oficial confirmada para o Brasil