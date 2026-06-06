Amistosos hoje: horário e onde assistir aos jogos das seleções antes da Copa do Mundo

Faltam cinco dias para o início da Copa do Mundo — que começa na próxima quinta-feira (11). Enquanto isso, as seleções classificadas para o Mundial aproveitam os últimos amistosos para ajustar os detalhes finais antes da estreia na competição.
Neste sábado (6), serão disputados 13 amistosos, que servirão como os últimos testes das equipes antes do início da principal competição de seleções do planeta.
O destaque maior do dia fica pelo último amistoso da Seleção Brasileira antes da estreia na Copa do Mundo. O time de Carlo Ancelotti enfrenta o Egito, às 19h, em Cleveland, nos Estados Unidos.
Também será possível acompanhar um dos adversários do time brasileiro no Grupo C do Mundial. A Escócia enfrenta a Bolívia, às 17h, em Nova Jersey.
Seleções como Portugal, Inglaterra, Alemanha e Argentina também entram em campo neste sábado. Confira os adversários destas equipes e onde assistir aos jogos.
Amistosos deste sábado:
- 10h: Bélgica x Tunísia | Transmissão: SporTV
- 14h45min: Portugal x Chile | Transmissão: ESPN e Prime Video
- 15h30min: Estados Unidos x Alemanha | Transmissão: ESPN 4
- 16h: Panamá x Bósnia Herzegovina | Transmissão: ESPN
- 16h: Suíça x Austrália | Transmissão: Disney+
- 17h: Bolívia x Escócia | Transmissão: Disney+
- 17h: Cabo Verde x Bermudas | Transmissão: Prime Video
- 17h: Inglaterra x Nova Zelândia | Transmissão: SporTV 3
- 17h: Catar x El Salvador | Não há transmissão oficial confirmada para o Brasil
- 19h: Brasil x Egito | Transmissão RBS TV, SporTV e Ge TV
- 19h: Venezuela x Turquia | Transmissão: ESPN
- 21h: Argentina x Honduras | Transmissão: CazéTV e Prime Video
- 21h: Curaçau x Aruba | Não há transmissão oficial confirmada para o Brasil
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