Amistosos hoje: horário e onde assistir aos jogos das seleções antes da Copa do Mundo

A semana é de amistosos em preparação para a Copa do Mundo, que se inicia na próxima quinta-feira (11). Nesta sexta (5), os brasileiros têm uma partida importante para ficar de olho: o Haiti, adversário da Seleção no Grupo C do Mundial, entra em campo contra o Peru.
O Haiti vem de vitória de goleada sobre a Nova Zelândia. O confronto com a seleção treinada por Mano Menezes é o último compromisso dos haitianos antes da Copa. A partida ocorre às 21h (horário de Brasília), em Miami e tem transmissão do Sportv.
Ainda nesta sexta jogam Canadá e Paraguai. Confira, abaixo, contra quem serão esses duelos e onde assistir.
Amistosos de hoje
19h15min: Paraguai x Nicarágua | Transmissão: Disney+ (sinal da ESPN)
20h30min: Canadá x Irlanda | Transmissão: Disney+ (sinal da ESPN)
21h: Haiti x Peru | Transmissão: Sportv
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