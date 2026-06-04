Amistosos hoje: horário e onde assistir aos jogos das seleções antes da Copa do Mundo

As seleções que vão disputar a Copa do Mundo 2026 estão na reta final de preparação e, nesta semana, realizarão os últimos testes antes de estrear. Na tarde e na noite desta quinta (4), serão cinco jogos envolvendo equipes que estarão em campo em México, Estados Unidos e Canadá.
Apontadas como favoritas, Espanha e França enfrentarão Iraque e Costa do Marfim, respectivamente. O jogo dos espanhóis se inicia às 16h com transmissão da Disney+. Enquanto os franceses vão a campo às 16h10min e as imagens serão disponibilizadas pelo SporTV.
Ainda nesta quinta, Suécia, República Tcheca e México também realizarão amistosos. Confira, abaixo, contra quem serão esses duelos e onde assistir.
Amistosos de hoje
14h: Suécia x Grécia | transmissão: ESPN 4 e Disney+
16h: Espanha x Iraque | transmissão: Disney +
16h10min: França x Costa do Marfim | transmissão: SporTV
21h: República Tcheca x Guatemala | transmissão: SporTV
23h: México x Sérvia | transmissão: Fifa+