Amistosos hoje: horário e onde assistir aos jogos das seleções antes da Copa do Mundo

França e Espanha, que são apontadas como favoritas na Copa, estarão em campo nesta quinta-feira (4). Jewel SAMAD / AFP

As seleções que vão disputar a Copa do Mundo 2026 estão na reta final de preparação e, nesta semana, realizarão os últimos testes antes de estrear. Na tarde e na noite desta quinta (4), serão cinco jogos envolvendo equipes que estarão em campo em México, Estados Unidos e Canadá.

Apontadas como favoritas, Espanha e França enfrentarão Iraque e Costa do Marfim, respectivamente. O jogo dos espanhóis se inicia às 16h com transmissão da Disney+. Enquanto os franceses vão a campo às 16h10min e as imagens serão disponibilizadas pelo SporTV.

Ainda nesta quinta, Suécia, República Tcheca e México também realizarão amistosos. Confira, abaixo, contra quem serão esses duelos e onde assistir.

Amistosos de hoje

14h: Suécia x Grécia | transmissão: ESPN 4 e Disney+

16h: Espanha x Iraque | transmissão: Disney +

16h10min: França x Costa do Marfim | transmissão: SporTV

21h: República Tcheca x Guatemala | transmissão: SporTV