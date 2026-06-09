Almanaque da Copa: saiba as origens, idades e outras curiosidades sobre os 48 técnicos do Mundial

Você sabia que apenas três técnicos desta Copa do Mundo não foram jogadores profissionais antes de virarem treinadores? Que um técnico vai para sua quinta Copa seguida, por um terceiro país diferente? E que o treinador há mais tempo no cargo chegou no comando desta seleção em 2012?
Zero Hora elaborou algumas listas curiosas para você compreender as origens e as experiências dos 48 comandantes do maior mundial de todos os tempos.
45 ex-jogadores
Apenas três treinadores da Copa 2026 não foram jogadores profissionais de futebol na juventude: o argentino Sebastian Beccacece, da Seleção Equatoriana; o francês Sébastien Desabre, da República Democrática do Congo; e o belga, naturalizado marroquino, Mohamed Ouahbi, da Seleção de Marrocos.
Já entre os outros 45 "comandantes", temos ex-jogadores que foram:
- 18 meio-campistas (volantes e meias)
- 18 defensores (laterais e zagueiros)
- 6 atacantes
- 3 goleiros
Dentre estes, 18 participaram de outras Copas como atletas. Os recordistas são dois:
- Fabio Cannavaro – atual técnico do Uzbequistão: jogou as Copas de 1998 a 2010 (4 mundiais) pela Itália, sendo campeão em 2006.
- Hong Myung-Bo – atual técnico da Coreia do Sul: jogou as Copas de 1990 a 2002 (4 mundiais) pela Coreia do Sul, sendo semifinalista em 2002, quando seu país sediou o Mundial junto do Japão.
Além desses, estiveram nos Mundiais, como jogadores:
- Carlo Ancelotti (Itália) em 1986 e 1990
- Didier Deschamps (França) em 1998
- Emerse Faé (Costa do Marfim) em 2006
- Ronaldo Koeman (Holanda) em 1990 e 1994
- Hossam Hasan (Egito) em 1990
- Hugo Broos (Bélgica) em 1986
- Jamal Sellami (Marrocos) em 1998
- Javier Aguirre (México) em 1986
- Julen Lopetegui (Espanha) em 1994
- Lionel Scaloni (Argentina) em 2006
- Mauricio Pochettino (Argentina) em 2002
- Néstor Lorenzo (Argentina) em 1990
- Pape Thiaw (Senegal) em 2002
- Stale Solbakken (Noruega) em 1998
- Tony Popovic (Austrália) em 2006
- Vincenzo Montella (Itália) em 2002
Os mais velhos
- Dick Advocaat (Curaçao) - 78 anos
- Miroslav Koubek (Rep. Tcheca) - 74 anos e 9 meses
- Hugo Broos (África do Sul) - 74 anos e 2 meses
- Carlos Queiroz (Gana) - 73 anos
- Marcelo Bielsa (Uruguai) - 70 anos
Os mais novos
- Julian Nagelsmann (Alemanha) - 38 anos
- Emerse Faé (Costa do Marfim) - 42 anos
- Pape Thiaw (Senegal) - 45 anos e 4 meses
- Sebastian Beccacece (Equador) - 45 anos e 6 meses
- Lionel Scaloni (Argentina) - 48 anos
Os mais longevos no cargo
- Didier Deschamps (França) - 13 anos e 11 meses
- Zlatko Dalic (Croácia) - 8 anos e 8 meses
- Hajime Moriyasu (Japão) - 7 anos e 10 meses
- Lionel Scaloni (Argentina) - 7 anos e 10 meses
- Steve Clarke (Escócia) - 7 anos e 1 mês
Os mais recentes
- Dick Advocaat (Curaçao) - 20 dias
- Giorgios Donis (Arábia Saudita) - 1 mês e meio
- Carlos Queiroz (Gana) - 2 meses
- Mohamed Ouahbi (Marrocos) - 3 meses
- Sabri Lamouchi (Tunísia) - 6 meses
Sete naturalizados
Quase 15% dos treinadores da Copa 2026 se naturalizaram em países diferentes de onde nasceram.
- Carlos Queiroz (Gana) - moçambicano naturalizado português
- Emerse Faé (Costa do Marfim) - francês naturalizado marfinense
- Giorgios Donis (Arábia Saudita) - alemão naturalizado grego
- Mohamed Ouahbi (Marrocos) - belga naturalizado marroquino
- Thomas Christiansen (Panamá) - dinamarquês naturalizado espanhol
- Vladimir Petkovic (Argélia) - bósnio naturalizado suíço
- Zlatko Dalic (Croácia) - bósnio naturalizado croata
27 estrangeiros
Pela primeira vez na história das Copas, desde 1930, nenhum brasileiro comandará um time à beira do campo no Mundial. A própria Seleção Brasileira será treinada por um italiano, Carlo Ancelotti. Ao todo, 56,2% dos técnicos são estrangeiros nos países que disputarão a Copa. As nações mais representadas são:
1 – Argentina – 6 técnicos
- Gustavo Alfaro (Paraguai)
- Lionel Scaloni (Argentina)
- Marcelo Bielsa (Uruguai)
- Mauricio Pochettino (Estados Unidos)
- Néstor Lorenzo (Colômbia)
- Sebastian Beccacece (Equador)
2 - França – 5 técnicos
- Didier Deschamps (França)
- Rudi García (Bélgica)
- Sabri Lamouchi (Tunísia)
- Sébastien Desabre (República do Congo)
- Sébastien Migné (Haiti)
3 - Espanha – 4 técnicos
- Julen Lopetegui (Catar)
- Luis de La Fuente (Espanha)
- Roberto Martínez (Portugal)
- Thomas Christiansen (Panamá)
4 - Alemanha – 3 técnicos
- Julian Nagelsmann (Alemanha)
- Ralf Rangnick (Áustria)
- Thomas Tuchel (Inglaterra)
5 - Itália – 3 técnicos
- Carlo Ancelotti (Brasil)
- Fabio Cannavaro (Uzbequistão)
- Vincenzo Montella (Turquia)
Destaque ainda para:
- 2 australianos (Austrália e Iraque)
- 2 holandeses (Curaçao e Holanda)
- 2 ingleses (Suécia e Nova Zelândia)
- 2 marroquinos (Jordânia e Marrocos)
- 2 suíços (Argélia e Suíça)
E outras 17 nacionalidades: Bélgica, Bósnia, Cabo Verde, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Croácia, Egito, Escócia, Estados Unidos, Grécia, Irã, Japão, México, Noruega, Portugal, República Tcheca e Senegal.
Técnicos com mais participações em Copas
- Carlos Queiroz (Gana) - 5 Copas - Portugal (2010), Irã (2014, 2018 e 2022) e Gana (2026)
- Didier Deschamps (França) - 4 Copas - França (2014, 2018, 2022 e 2026)
- Dick Advocaat (Curaçao) - 3 Copas - Holanda (1994), Coreia do Sul (2006) e Curaçao (2026)
- Javier Aguirre (México) - 3 Copas - México (2002, 2010 e 2026)
- Marcelo Bielsa (Uruguai) - 3 Copas - Argentina (2002), Chile (2010) e Uruguai (2026)
- Roberto Martínez (Portugal) - 3 Copas - Bélgica (2018 e 2022) e Portugal (2026)
- Zlatko Dalic (Croácia) - 3 Copas - Croácia (2018, 2022 e 2026)
Destaque ainda para:
- Graham Arnold - Austrália (2022) e Iraque (2026)
- Gustavo Alfaro - Equador (2022) e Paraguai (2026)
- Hajime Moriyasu - Japão (2022 e 2026)
- Hong Myung-Bo - Coreia do Sul (2014 e 2026)
- Lionel Scaloni - Argentina (2022 e 2026)
- Murat Yakin - Suíça (2022 e 2026)
- Sabri Lamouchi - Costa do Marfim (2014) e Tunísia (2026)
- Vladimir Petkovic - Suíça (2018) e Argélia (2026)
Auxiliares:
Carlo Ancelotti (Brasil) foi auxiliar-técnico de Arrigo Sacchi, na Itália vice-campeão do mundo em 1994;
Sebastian Beccacece (Equador) e Lionel Scaloni (Argentina) foram auxiliares de Jorge Sampaoli, na Argentina, eliminada nas oitavas em 2018;
Néstor Lorenzo (Colômbia) foi auxiliar de José Pekerman, na Argentina, eliminada nas quartas em 2006.
Técnicos com mais jogos no comando de cada seleção
- Didier Deschamps (França) - 179
- Hajime Moriyasu (Japão) - 117
- Zlatko Dalic (Croácia) - 107
- Lionel Scaloni (Argentina) - 94
- Thomas Christiansen (Panamá) - 91
Técnicos com menos jogos no comando de cada seleção
- Carlos Queiroz (Gana) - 2 / Giorgios Donis (Arábia Saudita) - 2
- Miroslav Koubek (República Tcheca) - 3
- Sabri Lamouchi (Tunísia) - 4
- Mohamed Ouahbi (Marrocos) – 5
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