Almanaque da Copa: saiba as origens, idades e outras curiosidades sobre os 48 técnicos do Mundial

Dick Advocaat, comandante da seleção de Curação, é o treinador com mais idade na Copa do Mundo. Curaçao / Divulgação

Você sabia que apenas três técnicos desta Copa do Mundo não foram jogadores profissionais antes de virarem treinadores? Que um técnico vai para sua quinta Copa seguida, por um terceiro país diferente? E que o treinador há mais tempo no cargo chegou no comando desta seleção em 2012?

Zero Hora elaborou algumas listas curiosas para você compreender as origens e as experiências dos 48 comandantes do maior mundial de todos os tempos.

45 ex-jogadores

Apenas três treinadores da Copa 2026 não foram jogadores profissionais de futebol na juventude: o argentino Sebastian Beccacece, da Seleção Equatoriana; o francês Sébastien Desabre, da República Democrática do Congo; e o belga, naturalizado marroquino, Mohamed Ouahbi, da Seleção de Marrocos.

Já entre os outros 45 "comandantes", temos ex-jogadores que foram:

18 meio-campistas (volantes e meias)

18 defensores (laterais e zagueiros)

6 atacantes

3 goleiros

Técnico do Uzbequistão, o italiano Fabio Cannavaro atuou como jogador nas Copas de 1998 a 2010. JUSTIN TALLIS / AFP

Dentre estes, 18 participaram de outras Copas como atletas. Os recordistas são dois:

Fabio Cannavaro – atual técnico do Uzbequistão: jogou as Copas de 1998 a 2010 (4 mundiais) pela Itália, sendo campeão em 2006. Hong Myung-Bo – atual técnico da Coreia do Sul: jogou as Copas de 1990 a 2002 (4 mundiais) pela Coreia do Sul, sendo semifinalista em 2002, quando seu país sediou o Mundial junto do Japão.

Além desses, estiveram nos Mundiais, como jogadores:

Carlo Ancelotti (Itália) em 1986 e 1990

Didier Deschamps (França) em 1998

Emerse Faé (Costa do Marfim) em 2006

Ronaldo Koeman (Holanda) em 1990 e 1994

Hossam Hasan (Egito) em 1990

Hugo Broos (Bélgica) em 1986

Jamal Sellami (Marrocos) em 1998

Javier Aguirre (México) em 1986

Julen Lopetegui (Espanha) em 1994

Lionel Scaloni (Argentina) em 2006

Mauricio Pochettino (Argentina) em 2002

Néstor Lorenzo (Argentina) em 1990

Pape Thiaw (Senegal) em 2002

Stale Solbakken (Noruega) em 1998

Tony Popovic (Austrália) em 2006

Vincenzo Montella (Itália) em 2002

Os mais velhos

Dick Advocaat (Curaçao) - 78 anos Miroslav Koubek (Rep. Tcheca) - 74 anos e 9 meses Hugo Broos (África do Sul) - 74 anos e 2 meses Carlos Queiroz (Gana) - 73 anos Marcelo Bielsa (Uruguai) - 70 anos

Os mais novos

Julian Nagelsmann (Alemanha) - 38 anos Emerse Faé (Costa do Marfim) - 42 anos Pape Thiaw (Senegal) - 45 anos e 4 meses Sebastian Beccacece (Equador) - 45 anos e 6 meses Lionel Scaloni (Argentina) - 48 anos

Os mais longevos no cargo

Didier Deschamps (França) - 13 anos e 11 meses Zlatko Dalic (Croácia) - 8 anos e 8 meses Hajime Moriyasu (Japão) - 7 anos e 10 meses Lionel Scaloni (Argentina) - 7 anos e 10 meses Steve Clarke (Escócia) - 7 anos e 1 mês

Os mais recentes

Dick Advocaat (Curaçao) - 20 dias Giorgios Donis (Arábia Saudita) - 1 mês e meio Carlos Queiroz (Gana) - 2 meses Mohamed Ouahbi (Marrocos) - 3 meses Sabri Lamouchi (Tunísia) - 6 meses

Sete naturalizados

Quase 15% dos treinadores da Copa 2026 se naturalizaram em países diferentes de onde nasceram.

Carlos Queiroz (Gana) - moçambicano naturalizado português

Emerse Faé (Costa do Marfim) - francês naturalizado marfinense

Giorgios Donis (Arábia Saudita) - alemão naturalizado grego

Mohamed Ouahbi (Marrocos) - belga naturalizado marroquino

Thomas Christiansen (Panamá) - dinamarquês naturalizado espanhol

Vladimir Petkovic (Argélia) - bósnio naturalizado suíço

Zlatko Dalic (Croácia) - bósnio naturalizado croata

27 estrangeiros

Pela primeira vez na história das Copas, desde 1930, nenhum brasileiro comandará um time à beira do campo no Mundial. A própria Seleção Brasileira será treinada por um italiano, Carlo Ancelotti. Ao todo, 56,2% dos técnicos são estrangeiros nos países que disputarão a Copa. As nações mais representadas são:

1 – Argentina – 6 técnicos

Gustavo Alfaro (Paraguai)

Lionel Scaloni (Argentina)

Marcelo Bielsa (Uruguai)

Mauricio Pochettino (Estados Unidos)

Néstor Lorenzo (Colômbia)

Sebastian Beccacece (Equador)

2 - França – 5 técnicos

Didier Deschamps (França)

Rudi García (Bélgica)

Sabri Lamouchi (Tunísia)

Sébastien Desabre (República do Congo)

Sébastien Migné (Haiti)

3 - Espanha – 4 técnicos

Julen Lopetegui (Catar)

Luis de La Fuente (Espanha)

Roberto Martínez (Portugal)

Thomas Christiansen (Panamá)

4 - Alemanha – 3 técnicos

Julian Nagelsmann (Alemanha)

Ralf Rangnick (Áustria)

Thomas Tuchel (Inglaterra)

5 - Itália – 3 técnicos

Carlo Ancelotti (Brasil)

Fabio Cannavaro (Uzbequistão)

Vincenzo Montella (Turquia)

Destaque ainda para:

2 australianos (Austrália e Iraque)

2 holandeses (Curaçao e Holanda)

2 ingleses (Suécia e Nova Zelândia)

2 marroquinos (Jordânia e Marrocos)

2 suíços (Argélia e Suíça)

E outras 17 nacionalidades: Bélgica, Bósnia, Cabo Verde, Coreia do Sul, Costa do Marfim, Croácia, Egito, Escócia, Estados Unidos, Grécia, Irã, Japão, México, Noruega, Portugal, República Tcheca e Senegal.

Técnicos com mais participações em Copas

Carlos Queiroz, técnico de Gana, já participou de cinco Copas do Mundo. Karim JAAFAR / AFP

Carlos Queiroz (Gana) - 5 Copas - Portugal (2010), Irã (2014, 2018 e 2022) e Gana (2026) Didier Deschamps (França) - 4 Copas - França (2014, 2018, 2022 e 2026) Dick Advocaat (Curaçao) - 3 Copas - Holanda (1994), Coreia do Sul (2006) e Curaçao (2026) Javier Aguirre (México) - 3 Copas - México (2002, 2010 e 2026) Marcelo Bielsa (Uruguai) - 3 Copas - Argentina (2002), Chile (2010) e Uruguai (2026) Roberto Martínez (Portugal) - 3 Copas - Bélgica (2018 e 2022) e Portugal (2026) Zlatko Dalic (Croácia) - 3 Copas - Croácia (2018, 2022 e 2026)

Destaque ainda para:

Graham Arnold - Austrália (2022) e Iraque (2026)

Gustavo Alfaro - Equador (2022) e Paraguai (2026)

Hajime Moriyasu - Japão (2022 e 2026)

Hong Myung-Bo - Coreia do Sul (2014 e 2026)

Lionel Scaloni - Argentina (2022 e 2026)

Murat Yakin - Suíça (2022 e 2026)

Sabri Lamouchi - Costa do Marfim (2014) e Tunísia (2026)

Vladimir Petkovic - Suíça (2018) e Argélia (2026)

Auxiliares:

Carlo Ancelotti (Brasil) foi auxiliar-técnico de Arrigo Sacchi, na Itália vice-campeão do mundo em 1994;

Sebastian Beccacece (Equador) e Lionel Scaloni (Argentina) foram auxiliares de Jorge Sampaoli, na Argentina, eliminada nas oitavas em 2018;

Néstor Lorenzo (Colômbia) foi auxiliar de José Pekerman, na Argentina, eliminada nas quartas em 2006.

Técnicos com mais jogos no comando de cada seleção

Atual campeão pela França, Didier Deschamps é treinador com mais jogos por sua seleção. Paul ELLIS / AFP

Didier Deschamps (França) - 179 Hajime Moriyasu (Japão) - 117 Zlatko Dalic (Croácia) - 107 Lionel Scaloni (Argentina) - 94 Thomas Christiansen (Panamá) - 91

Técnicos com menos jogos no comando de cada seleção

Carlos Queiroz (Gana) - 2 / Giorgios Donis (Arábia Saudita) - 2 Miroslav Koubek (República Tcheca) - 3 Sabri Lamouchi (Tunísia) - 4 Mohamed Ouahbi (Marrocos) – 5