Almanaque da Copa: conheça fatos e números sobre os 1,2 mil jogadores do Mundial

Atacantes da França, Olise nasceu na Inglaterra e Mbappé é o segundo jogador com mais gols de Copas (12). FRANCK FIFE / AFP

Quem são os atletas mais valiosos desta Copa do Mundo? E quem são os que mais vestiram as camisas das próprias seleções e os que marcaram mais gols defendendo seus países?

Zero Hora mergulhou nos detalhes dos 1248 jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo 2026 nas 48 seleções que formam o maior mundial de todos os tempos. Confira!

Valor de mercado

A Copa do Mundo de 2026 e seus participantes está avaliada em 17,49 bilhões de euros, cerca de R$ 104 bilhões. O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking, com elenco avaliado em R$ 5,57 bilhões.

Elencos mais valiosos (em reais)

1º - França - R$ 9,21 bi

2º - Inglaterra - R$ 8,09 bi

3º - Espanha - R$ 7,21 bi

4º - Portugal - R$ 5,96 bi

5º - Alemanha - R$ 5,80 bi

Elencos menos valiosos (em reais)

48º - Jordânia - R$ 117,49 mi

47º - Catar - R$ 117,78 mi

46º - Iraque - R$ 124,70 mi

45º - Curação - R$ 152,65 mi

44º - Irã - R$ 192,96 mi

Jogadores mais valiosos (em reais)

1º - Lamine Yamal (ESP) - R$ 1,18 bi

2º - Haaland (NOR) - R$ 1,18 bi

3º - Mbappé (FRA) - R$ 1,18 bi

4º - Vinícius Jr. (BRA) - R$ 886,5 mi

5º - Pedri (ESP) - R$ 886,5 mi

6º - Olise (FRA) - R$ 886,5 mi

*Cotação do Euro: R$ 5,91 em 3/6/2026.

Fonte: Transfermarkt

Idades dos atletas

A média geral de idade entre os 1248 jogadores está em 27,8 anos por atleta. Enquanto o mais jovem a ser convocado tem 17, o mais velho chega a 43 anos.

Elencos mais jovens

1º - Costa do Marfim - 25,8

2º - Equador - 26,1

3º - Marrocos e Bósnia - 26,4

5º - Tunísia - 26,6

Elencos mais velhos

1º - Irã e Panamá - 30,4

3º - Colômbia - 30,1

4º - Cabo Verde - 29,7

5º - Catar - 29,4

O Brasil ocupa a 6ª posição no ranking de times mais experientes, ao lado da Escócia, com 29,2 anos de média por jogador. O goleiro Weverton é o mais velho do time, com 38 anos, e o atacante Rayan, é o mais novo, com 19 anos e 10 meses - um mês a menos que o outro atacante, Endrick.

Jogadores mais jovens

1º - Mora, meia (MÉX) - 17 anos e 8 meses

2º - Sochurek, meia (RTC) - 18 anos

3º - Karl, atacante (ALE) - 18 anos e 4 meses

4º - Mbaye, atacante (SEN) e Abdelkarim, atacante (EGI) - 18 anos e 5 meses

Jogadores mais velhos

1º - Gordon, goleiro (ESC) - 43 anos

2º - Cristiano Ronaldo, atacante (POR) - 41 anos

3º - Ochoa, goleiro (MÉX) - 40 anos e 11 meses

4º - Modric, meia (CRO) - 40 anos e 9 meses

5º - Dzeko, atacante (BOS) - 40 anos e 3 meses

Alturas dos atletas

A tradição de defensores serem os mais altos, e atacantes, os mais baixos foi mantida na Copa 2026. No Brasil, o jogador mais alto é o goleiro Alisson, com 1,93m. Já o mais baixo é o atacante Endrick, com 1,72m.

Jogadores mais altos

2.05m - Wiegele, goleiro (AUT)

2.01m - Burn, zagueiro (ING), Montero, goleiro (COL) e Radeljic, zagueiro (BÓS)

2.00m - Courtois, goleiro (BÉL)

Jogadores mais baixos

1.60m - Yanis, atacante (PAN)

1.64m - Antonisse, atacante (CUR)

1.65m - Campaz, meia (COL) e Guiagon, atacante (CMA)

1.66m - Kusej, atacante (RTC), Cubas, volante (PAR), Mofokeng, atacante (AFS) e Ghayed, atacante (IRÃ)

Qual é o pé preferencial

Entre os 1248 atletas pesquisados, quase 72% são destros. E menos de três por cento chutam com os dois pés. O Brasil tem o maior número de canhotos convocados: 11

Destros - 895 - 71,7% do total

Canhotos - 321 - 25,7%

Ambidestros - 32 - 2,6%

Japão e Senegal são os times com o maior número de destros na convocação: 22.

Entre os 32 jogadores ambidestros convocados para a Copa, Alemanha e Turquia são os países que mais possuem atletas com esta característica: três cada um.

Experiência em Copas

Quinze das 48 seleções deste Mundial não contam com nenhum jogador que tenha participado de uma Copa do Mundo. Entre os elencos mais experientes, estão a Suíça, Argentina, Brasil e Portugal.

Elencos atuais com mais experientes em Copas

1º - Suíça - 17 jogadores

2º - Argentina - 16

3º - Brasil e Portugal - 15

5º - Croácia, França, Japão, Senegal e Uruguai - 13

Elencos sem experiência em Copas

África do Sul, Áustria, Cabo Verde, Costa do Marfim, Curaçao, Escócia, Haiti, Iraque, Jordânia, Noruega, Paraguai, República Democrática do Congo, República Tcheca, Turquia eUzbequistão.

Jogadores com mais Copas

Abaixo, listamos entre os convocados para esta Copa, aqueles que mais atuaram nos Mundiais e os que mais marcaram gols.

1º - Messi, atacante (ARG), Cristiano Ronaldo, atacante (POR) e Ochoa, goleiro (MÉX) - 6 participações

2º - Muslera, goleiro (URU), Nagatomo, lateral (JAP) e Modric, meia (CRO) - 5 participações

Os três líderes desta Copa, se tornam, neste ano, os maiores participantes do torneio na história. Os que chegam a cinco disputas vão se juntar a Matthäus (ALE), Carbajal (MÉX), Rafa Marquez (MÉX), Guardado (MÉX) e Buffon (ITÁ).

O brasileiro com mais Copas na atual seleção será o atacante Neymar, que disputará seu 4º Mundial (2014-2026).

Mais jogos em Copas

1º - Messi, atacante (ARG) - 26

2º - Cristiano Ronaldo, atacante (POR) - 22

3º - Modric, meia (CRO) - 19

4º - Perisic, atacante (CRO) - 17

5º - Mbappé, atacante (FRA) - 14

No geral, os líderes são Messi (ARG), seguido de Matthäus (ALE), com 25 jogos, e Klose (ALE), com 24.

No atual elenco brasileiro, Neymar já jogou 13 partidas em Copas, seguido de Alisson (goleiro) com nove, e Casemiro (volante), com oito jogos.

Mais gols em Copas

1º - Messi, atacante (ARG) - 13

2º - Mbappé, atacante (FRA) - 12

3º - Neymar, atacante (BRA), Cristiano Ronaldo, atacante (POR), e Kane, atacante (ING) - 8

No geral, os líderes são Klose (ALE) com 16 gols, seguido de Ronaldo (BRA) com 15 e Gerd Müller (ALE), com 14 gols.

Experiência na carreira

O português Cristiano Ronaldo, 41 anos, é o jogador mais experiente desta Copa quando o assunto é vestir a camisa da própria seleção.

Sua primeira convocação foi em 20/8/2003 - há 22 anos e 10 meses.

Ele já atuou por 226 partidas com a camisa portuguesa e marcou 143 gols.

Outros com longevidade nas Seleções da Copa

Gordon, goleiro da Escócia: 22 anos e 1 mês na Seleção - 84 jogos

Messi, atacante da Argentina: 20 anos e 10 meses - 198 jogos e 116 gols

Ochoa, goleiro do México: 20 anos e 6 meses - 153 jogos

Modric, meia da Croácia: 20 anos e 3 meses - 196 jogos e 28 gols

Ospina, goleiro da Colômbia: 19 anos e 4 meses

Dzeko, atacante da Bósnia: 19 anos - 148 jogos e 73 gols

Clubes e ligas

Os 1248 jogadores convocados atuam em 70 países. O com mais atletas na Copa são:

1º - Inglaterra - 200 jogadores

2º - Alemanha - 108

3º - França - 88

4º - Espanha - 86

5º - Itália - 71

O Brasil ocupa a 10ª colocação no ranking, ao lado de Portugal, com 32 jogadores atuando no país e sendo convocados. Além dos sete chamados por Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, tivemos sete paraguaios, sete uruguaios, cinco equatorianos, quatro colombianos, um argentino e um holandês.

Além da Itália, outros 27 países que não vão jogar a Copa, tiveram jogadores que atuam nos campeonatos locais, sendo convocados. Destaque para atletas que atuam na Indonésia, na Tailândia, em Honduras, na Armênia, no Cazaquistão, no Azerbaijão, entre outros.

Dos 70 países com convocados:

33 ficam na Europa

14 na Ásia

8 na América do Sul

6 na África

4 na América Central

3 na América do Norte

2 na Oceania

Dos 1248 jogadores convocados:

849 jogam na Europa - 68%

187 na Ásia - 15%

75 na América do Norte - 6%

63 na América do Sul - 5%

53 na África - 4,25%

15 na Oceania - 1,25%

6 na América Central - 0,5%

Os 1248 jogadores convocados atuam em 448 clubes. Pelo menos 12 deles, cederam às seleções, um time inteiro e até com reservas:

1º - Manchester City (ING) - 19 jogadores convocados

2º - Bayern de Munique (ALE) - 18

3º - Arsenal (ING) e PSG (FRA) - 16

5º - Barcelona (ESP) - 15

6º - Al-Hilal (ASA), Atlético de Madrid (ESP), Crystal Palace (ING) e Manchester United (ING) - 12

10º - Borussia Dortmund (ALE), Galatasaray (TUR) e Liverpool (ING) - 11

Clubes brasileiros

1º - Flamengo - 9 jogadores convocados

2º - Palmeiras - 7

3º - Atlético/MG - 4

4º - Grêmio e Inter - 2

6º - Athletico/PR, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Fluminense, Santos, São Paulo e Vasco - 1

Além da 1ª divisão

A grande maioria dos convocados para a Copa do Mundo, joga nas principais divisões do futebol mundial. Porém, nas mais destacadas Ligas Europeias, o espaço para convocados chega a segunda, terceira e até quinta divisões.

2ª Divisão - 85 convocados

36 jogadores de clubes ingleses e galeses *

10 jogadores de clubes espanhóis

7 jogadores de clubes alemães

5 jogadores de clubes franceses

5 jogadores de clubes holandeses

5 jogadores de clubes italianos

5 jogadores de clubes portugueses

5 jogadores de clubes sauditas

4 jogadores de clubes norte-americanos

2 jogadores de clube turco

1 jogador de clube belga

*Times do País de Gales disputam os campeonatos da Inglaterra

3ª Divisão

5 jogadores de clubes ingleses

1 jogador de clube francês

5ª Divisão

1 jogador de clube inglês (Braintree Town, zagueiro Smith, da Nova Zelândia)

1 jogador de clube alemão (Cosmos Koblenz, goleiro Duverger, do Haiti)

Origens

Dois países asiáticos, nesta Copa, são os que possuem em suas convocações, a maioria de jogadores atuando no próprio país: Arábia Saudita e Catar. Em outra ponta, sete países convocaram 100% de atletas que jogam fora do local que vão defender.

Maior número de atletas locais

1º - Arábia Saudita e Catar - 25 jogadores

3º - Inglaterra - 21

4º - Alemanha e África do Sul - 19

O Brasil fica na 18ª posição no ranking em atletas que jogam no próprio país, com sete convocados. Em 2022, eram três.

Maior número de "legionários"

Todos os 26 destas convocados atuam fora dos próprios países: Bósnia, Costa do Marfim, Curaçao, Cabo Verde, República Democrática do Congo, Senegal e Uruguai.

Dos 1248 jogadores convocados, 911 (73%) atuam fora dos países em que foram convocados. Já 337 (27%) jogam onde nasceram ou se naturalizaram.

Nascidos em outros países

Dos 1248 jogadores convocados, 23,1% não nasceram nos territórios que vão defender a partir de 11 de junho, nos Estados Unidos, no Canadá e no México. Pelo menos 40 seleções possuem algum nome, que nasceu em outro país, diferente por quem vai jogar o Mundial.

Seleções com mais naturalizados

1º - Curação - 25

2º - RD Congo - 20

3º - Marrocos - 19

4º - Bósnia - 17

5º - Argélia e Haiti - 16

As oitos seleções sem nenhum naturalizado

Os 26 convocados nasceram no território que vão defender, ou seja, formadas 100% por atletas nativos: África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Brasil, Colômbia, Panamá, Suécia e República Tcheca.

A Argentina teve dois naturalizados convocados: Giuliano Simeone nasceu na Itália enquanto Nico Paz nasceu na Espanha.

O Uruguai também dois nascidos fora do país e que se naturalizaram posteriormente: o goleiro Muslera é argentino de nascimento enquanto o meia Zalazar nasceu na Espanha.

Seleções de ponta com naturalizados

Além de Argentina e Uruguai, outras seleções "de ponta" e candidatas ao título, possuem em seus elencos, jogadores nascidos em outros países que se naturalizaram posteriormente.

França: Olise, atacante, nasceu na Inglaterra; Thuram, centroavante, nasceu na Itália; e Samba, goleiro, nasceu na República Democrática do Congo.

Portugal: Matheus Nunes, lateral, é brasileiro de nascimento; e o goleiro Diogo Costa nasceu na Suíça.

Inglaterra: o zagueiro Guéhi nasceu na Costa do Marfim.

Alemanha: o zagueiro Anton nasceu no Uzbequistão.

Espanha: o zagueiro Laporte nasceu na França.

Bélgica: o meia Onana é senegalês de nascimento.

Holanda: o meia Guus Til é nascido na Zâmbia.