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Almanaque da Copa: conheça fatos e números sobre os 1,2 mil jogadores do Mundial

Saiba quem é o atleta com mais idade, quais são as seleções com mais atletas naturalizados, entre outros dados da competição

Gustavo Manhago

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