Almanaque da Copa: Brasil é o país com o maior número de profissionais de arbitragem no Mundial

A Fifa convocou 170 profissionais de arbitragem para trabalhar nos 104 jogos da Copa do Mundo 2026. Eles foram selecionados nas seis confederações associadas à entidade máxima do futebol mundial e representam 50 países.
Ao lado da Argentina, o Brasil será o país com o maior número de convocados: são nove nomes. Foram selecionados os árbitros Raphael Claus, Ramon Abatti Abel e Wilton Pereira Sampaio; os assistentes Bruno Boschilia, Bruno Pires, Rodrigo Figueiredo Corrêa, Danilo Manis e Rafael da Silva Alves; e o árbitro de vídeo Rodolpho Toski Marques.
Número de convocados por país
- (9) Brasil e Argentina
- (8) Estados Unidos
- (7) França, Inglaterra e México
- (5) Holanda e Uruguai
- (4) Alemanha, Austrália, Catar, Chile, Egito, Espanha, Itália, Marrocos, Polônia e Venezuela
- (3) Arábia Saudita, Argélia, Canadá, China, Colômbia, Emirados Árabes Unidos, Eslovênia, Gabão, Honduras, Jordânia, Noruega, Portugal, Paraguai, Romênia, Suécia, Suíça e Uzbequistão
- (2) África do Sul, Costa Rica, El Salvador, Japão, Nicarágua, Nova Zelândia e Peru
- (1) Angola, Bélgica, Camarões, Croácia, Jamaica, Mauritânia, Somália, Trinidad e Tobago
RS volta a ter um representante depois de 16 anos
O Brasil terá dois goianos (Wilton e Bruno Pires), dois paulistas (Claus e Manis), dois paranaenses (Boschilia e Toski), um carioca (Rodrigo Figueiredo Corrêa), um catarinense (Ramon Abatti) e um gaúcho (Rafael Alves) trabalhando na próxima Copa.
Depois de 16 anos, o Rio Grande do Sul voltará a ter um representante na arbitragem da Copa. O assistente Rafael da Silva Alves, 43 anos, nasceu em Pelotas e vai estrear no Mundial. Ele ingressou na arbitragem em 2006 e desde 2020 integra o quadro da Fifa.
Os últimos gaúchos numa Copa haviam sido o árbitro Carlos Eugênio Simon, nascido em Braga, e o assistente Altemir Hausmann, natural de Estrela, em 2010, na África do Sul. Além deles, o árbitro riograndino Renato Marsiglia, trabalhou na Copa de 1994.
Rafael é formado em educação física e fisioterapia, mas hoje se dedica exclusivamente ao futebol, com uma rotina que inclui jogos, viagens, treinamentos e períodos de preparação com a estrutura da CBF. Suas melhores lembranças estão nos jogos da Copa do Mundo de clubes em 2025, e na final olímpica dos Jogos de Paris, em 2024.
Wilton iguala Simon
O goiano de 44 anos, Wilton Pereira Sampaio, vai igualar o gaúcho Carlos Eugênio Simon com participação em três Copas do Mundo. Wilton foi AVAR (auxiliar de VAR) em 2018, árbitro em 2022 e também agora, em 2026. Simon foi árbitro nas edições de 2002, 2006 e 2010.
O brasileiro recordista de jogos em Copas é o carioca Arnaldo Cezar Coelho, que trabalhou em oito partidas nos Mundiais de 1978 e 1982. Foram cinco jogos como assistente e três como árbitro, incluindo a final da Copa na Espanha, entre Itália e Alemanha.
Brasileiros com Três Copas
- Carlos Eugênio Simon - árbitro - 2002, 2006 e 2010
- Wilton Pereira Sampaio - árbitro e AVAR - 2018, 2022 e 2026
- Brasileiros com Duas Copas
- Mário Vianna - árbitro e assistente - 1950 e 1954
- Armando Marques - árbitro e assistente - 1966 e 1974
- Arnaldo Cezar Coelho - árbitro e assistente - 1978 e 1982
- Sandro Meira Ricci - árbitro e VAR - 2014 e 2018
- Émerson de Carvalho - assistente - 2014 e 2018
- Marcelo Van Gasse - assistente - 2014 e 2018
- Raphael Claus - árbitro - 2022 e 2026
- Bruno Boschilia - assistente - 2022 e 2026
- Bruno Pires - assistente - 2022 e 2026
- Danilo Simon Manis - assistente - 2022 e 2026
- Rodrigo Henrique Corrêa - assistente - 2022 e 2026
52 árbitros
Entre os 52 árbitros convocados, 16 já possuem experiência em Copa do Mundo. O mexicano César Ramos já apitou sete jogos em 2018 e 2022. Já Alireza Faghani vai para sua terceira Copa, sendo a primeira como australiano. Ele nasceu no Irã e foi assim que trabalhou nos Mundias de 2018 e 2022. Desde 2019 se mudou para Sidney (AUS) e decidiu se naturalizar. Faghani já apitou seis partidas em Copas. Outros 36 árbitros serão estreantes, como o catarinense Ramon Abatti Abel.
Árbitros que mais atuaram em Copas
- 11 jogos - Ravshan Irmatov (Uzbequistão) - 2010, 2014 e 2018
- 9 jogos - Néstor Pitana (Argentina) - 2014 e 2018
- 8 jogos - Ali Bujsaim (Emirados Árabes Unidos) - 1994, 1998 e 2022 / Benito Archundia (México) - 2006 e 2010 / Joel Quiniou (França) - 1986, 1990 e 1994 / Jorge Larrionda (Uruguai) - 2006 e 2010
88 assistentes
Entre os 88 assistentes convocados, 34 já trabalharam em jogos de Copa do Mundo. Estão neste grupo quatro dos cinco brasileiros convocados: Bruno Boschilia, Bruno Pires, Danilo Manis e Rodrigo Henrique Corrêa. Outros 54 "bandeirinhas" estarão em uma Copa pela primeira vez, como o gaúcho Rafael da Silva Alves.
Assistentes que mais atuaram em Copas
- 14 jogos - Héctor Vergara (Canadá) - 2002, 2006 e 2010
- 13 jogos - Hernan Maidana (Argentina) - 2010, 2014 e 2018
- 12 jogos - Juan Pablo Belatti (Argentina) - 2014, 2018 e 2022
- 11 jogos - Michal Listkiwiecz (Polônia) - 1990 e 1994
30 árbitros de vídeo (VAR)
Nenhum dos 30 árbitros de vídeo chamados pela FIFA para o Mundial 2026 já trabalhou em uma Copa do Mundo. Todos serão estreantes, entre eles o paranaense Rodolpho Toski Marques. O VAR foi implantado em jogos de Copa no Mundial 2018, na Rússia.
O Brasil já teve dois árbitros atuando no vídeo em 2018: Sandro Meira Ricci e Wilton Pereira Sampaio. Já no Mundial do Catar, em 2022, nenhum brasileiro foi chamado.
Árbitros de Vídeo que mais atuaram em Copas
- 17 jogos - Massimiliano Irrati (Itália) - 2018 e 2022
- 14 jogos - Mauro Vigliano (Argentina) - 2018 e 2022
- 11 jogos - Danny Makkelie (Holanda) - 2018 e 2022
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