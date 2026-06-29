Copa do Mundo

Vitória em Houston
Notícia

Alívio no fim! Brasil vira sobre o Japão e garante classificação para as oitavas da Copa

Seleção passou sufoco com gol de Sano, mas buscou 2 a 1 com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli

Rafael Diverio

Direto de Houston

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