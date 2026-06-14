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Alisson valoriza reação após empate com Marrocos, mas lamenta atuação do Brasil em estreia na Copa: "Sentimento triste"

Goleiro gaúcho admite atuação abaixo do esperado, mas mantém confiança na Seleção Brasileira no Mundial

Zero Hora

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