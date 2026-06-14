Alisson valoriza reação após empate com Marrocos, mas lamenta atuação do Brasil em estreia na Copa: "Sentimento triste"

Segundo Alisson, o início de jogo ficou abaixo do esperado. KEVIN C. COX / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Após o empate em 1 a 1 com o Marrocos, neste sábado (13), no MetLife Stadium, o goleiro Alisson fez uma análise crítica da atuação da Seleção Brasileira, especialmente no primeiro tempo, mas destacou a capacidade de reação da equipe ao longo da partida.

Segundo ele, o início de jogo ficou abaixo do esperado.

— Acho que o primeiro tempo não foi nada bom da nossa equipe. Tivemos muitos erros técnicos, e isso acaba tirando um pouco a confiança durante o jogo — afirmou.

O goleiro do Liverpool reconheceu que o desempenho ficou aquém do que vinha sendo apresentado nos treinos e do que o grupo projetava para a estreia na Copa do Mundo 2026.

Apesar do cenário adverso, com o Brasil saindo atrás no placar, o goleiro valorizou a busca pelo empate como um ponto positivo.

— Saímos daqui com um sentimento triste por não ter conseguido fazer aquilo que tínhamos que fazer dentro de campo, mas conseguimos reagir. Buscar o empate foi importante, ainda mais contra um grande adversário — destacou.

Alisson também comentou sobre a reação do técnico Carlo Ancelotti após a partida e reforçou que a cobrança interna não deve abalar a confiança do elenco.

— O míster com certeza não gostou da atuação, e nós também não. Precisamos ser autocríticos e entender que poderíamos ter feito muito melhor, mas isso não pode tirar a nossa confiança — disse.

Por fim, o goleiro reforçou a qualidade do grupo e a necessidade de evolução para os próximos compromissos.

— Temos elenco, temos qualidade individual e coletiva para fazer mais. Esse jogo serve como ponto de partida para melhorar já na próxima partida — concluiu.

O goleiro gaúcho deve voltar a campo na próxima sexta-feira (19), diante do Haiti, pela segunda rodada do Grupo C.

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