Alisson teve culpa no gol do Marrocos contra o Brasil? Veja o resultado da enquete

O Brasil começou a Copa do Mundo 2026 atrás no placar, neste sábado (13), nos Estados Unidos. A Seleção sofreu um gol de Marrocos aos 21 minutos da primeira etapa, marcado por Ismael Saibari.
O lance gerou polêmica nas redes sociais. Afinal, Alisson poderia ter defendido o lance? Ou a culpa não foi do goleiro? Zero Hora perguntou aos seus leitores e o resultado da enquete foi:
- Sim - 48,1%
- Não - 51,9%
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