O Brasil começou a Copa do Mundo 2026 saindo atrás no placar. Contra o Marrocos, a Seleção Brasileira tomou um gol aos 21 minutos da primeira etapa, marcado por Ismael Saibari, neste sábado (13), nos Estados Unidos.
O lance vem gerando polêmica nas redes sociais. Afinal, Alisson poderia ter defendido o lance? Ou a culpa não foi no goleiro? Zero Hora quer ouvir a sua opinião. Vote na enquete abaixo!
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