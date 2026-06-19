Alice Bastos Neves visita escola onde goleiro Alisson estudou em Novo Hamburgo; veja como foi

O goleiro Alisson, titular da Seleção Brasileira, estudou na Escola Estadual de Ensino Fundamental João Ribeiro, em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Nesta sexta-feira (19), Alice Bastos Neves visitou o local durante o Sala de Redação.
A escola tem muitas homenagens ao goleiro, que jogará contra o Haiti, a partir das 21h30min, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Confira a matéria completa no vídeo acima.
Copa do Mundo 2026
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