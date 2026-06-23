Alex Escobar revela o que sentiu após passar mal ao vivo na Globo: "Negócio muito doido"

Alex Escobar integra a cobertura da Copa do Mundo pela Globo. Leo Rosario / TV Globo/Divulgação

Após ser afastado da cobertura da Copa do Mundo por questão de saúde, o jornalista Alex Escobar publicou uma mensagem em suas redes sociais para tranquilizar seus seguidores. O repórter e apresentador da Globo sofreu um "pico de pressão" durante uma participação ao vivo diretamente dos Estados Unidos na manhã de segunda-feira (22).

— Estou bem, sem sintomas de nada. Sei que aparecer falando com aquela boca mole assusta, mas estou bem. Tive dificuldade para falar, negócio muito doido, mas não tive confusão mental, tontura, nada além de não conseguir pronunciar bem as palavras. Fiz exame bagarai e amanhã vou fazer mais pra afastar qualquer tipo de suspeita — escreveu nas redes sociais.

Segundo a emissora, o mal-estar foi provocado por um aumento de pressão arterial, possivelmente agravado pelas altas temperaturas enfrentadas pela equipe no país-sede do Mundial. O jornalista está fora da viagem para Miami, cidade onde a Seleção Brasileira enfrenta a Escócia na quarta-feira (24).

Escobar lamentou estar vivendo um "ano de surpresinhas e desafios". No início deste ano, ele já havia se afastado temporariamente do trabalho após passar por uma cirurgia nas cordas vocais.

Confira a mensagem na íntegra