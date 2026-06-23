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Alex Escobar revela o que sentiu após passar mal ao vivo na Globo: "Negócio muito doido"

Segundo a emissora, o mal-estar foi provocado por um aumento de pressão arterial; o jornalista passou por exames no hospital nos Estados Unidos  

Zero Hora

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