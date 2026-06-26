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Alex Escobar deixa cobertura da Copa e afirma: "Não me sinto seguro para seguir"

Jornalista sofreu um pico de pressão durante uma entrada ao vivo e se retirou da programação da Globo no Mundial

Zero Hora

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