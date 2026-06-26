Alex Escobar deixa cobertura da Copa e afirma: "Não me sinto seguro para seguir"

Alex Escobar afirma que nada de grave aconteceu, mas não se sente seguro para continuar na Copa. Divulgação / Instagram

Após ser afastado da cobertura da Copa do Mundo por conta de problemas de saúde, o jornalista Alex Escobar anunciou nesta sexta-feira (25) que não faz mais parte da equipe que está acompanhando o Mundial pela Rede Globo.

Em mensagem publicada na sua conta pessoal do Instagram, Escobar informou que se afastará para priorizar os cuidados à saúde.

— Estou deixando a cobertura da Copa. Embora nada de grave tenha sido descoberto nos exames que fiz aqui nos Estados Unidos, não me sinto seguro para seguir. Passei esses dias pensando, avaliando, conversando com os colegas da Globo, família e o melhor a fazer agora é parar e resolver o B.O — esclareceu o jornalista.

O sentimento que permeia em Escobar é de frustração por estar deixando a cobertura da Copa do Mundo. Ele afirma que estava aproveitando o ambiente de Mundial e deixa um recado de apoio à Seleção Brasileira.

— Claro que fica uma frustração, estava me divertindo muito, mas estou bem. Obrigado pelo carinho! Vou atualizando a situação por aqui. Voa, Vini!!! Brasiiilll!!! — concluiu.

O que aconteceu com Alex Escobar

Na segunda-feira (22), Alex Escobar sentiu um "pico de pressão" durante uma participação ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Na entrada no programa Encontro com Patrícia Poeta, a voz do repórter tremulou, causando dificuldade na conclusão do raciocínio.

A situação gerou estranheza e resultou em uma grande repercussão nas redes sociais. Após o ocorrido, Escobar foi conduzido ao hospital e submetido a exames que constataram um aumento de pressão arterial.

O jornalista havia sido afastado temporariamente da cobertura da Copa do Mundo pela emissora e, agora, deve retornar ao Brasil para cuidar da saúde.

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