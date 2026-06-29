Nos pênaltis, o Paraguai venceu a Alemanha por 4 a 3, nesta segunda-feira (29), e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Foi o primeiro confronto desta fase do Mundial a ser decidido na prorrogação e nas penalidades.
Agora, os paraguaios aguardam o vencedor do duelo entre França e Suécia, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 18h.
Veja como foi Alemanha x Paraguai
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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