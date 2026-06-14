Alemanha x Curaçao pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo

Alemanha e Curaçao duelam neste domingo (14), pela Copa do Mundo 2026. O jogo ocorre às 14h, no Estádio de Houston, em Houston, Estados Unidos.
Onde assistir à Alemanha x Curaçao ao vivo
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- A transmissão no YouTube da Gaúcha começa às 13h55min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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