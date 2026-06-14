Alemanha volta ao ringue para recuperar o peso pesado na Copa do Mundo

Com 112 jogos na história dos Mundiais, Alemanha busca retornar ao seleto grupo dos pesos pesados. ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O futebol é um jogo simples. São 22 homens perseguindo uma bola por 90 minutos e, no fim, a Alemanha sempre vence. A frase do inglês Gary Lineker, artilheiro da Copa do Mundo de 1986, ilustra a tradição dos alemães em grandes torneios. Após virar peso pena nas duas edições anteriores, os tetracampeões buscam subir de categoria nesta Copa do Mundo.

Com 112 jogos na história dos Mundiais, Alemanha busca retornar ao seleto grupo dos pesos pesados. Em um corner, a segunda maior campeã da história, com quatro títulos. No outro, a estreante Curaçao, menor país a já ter disputado uma Copa. O gongo soa a partir das 14h, em Houston.

Quem calçará as luvas outra vez para a luta é o goleiro Manuel Neuer. Campeão em 2014, retorna da aposentadoria da seleção após o técnico Julian Nagelsmann afirmar que Oliver Baumann seria o seu número 1.

O ex-comandante do Bayern de Munique não tem a sua qualidade colocada em dúvida pelos alemães. Seu poder de comunicação, sim. O drama com nuances de Rocky ao chamar Neuer entra na pilha de decisões e declarações controversas. Em março, afirmou que o atacante Deniz Undav teve uma má atuação, apesar de ter marcado o gol da vitória por 2 a 1 no amistoso com Gana.

Apesar dos 29 anos, Undav, do Stuttgart, é uma das caras menos conhecidas do elenco. Na Copa do Catar, em 2022, era um desconhecido atacante do pequeno Union Saint-Gilloise, da Bélgica.

— Quando penso onde eu estava há quatro anos, eu nunca imaginava que estaria aqui hoje. Quero a vitória e o sucesso deste time — destacou em coletiva na sexta-feira (12).

Terceira de Kimmich

Seus colegas têm um cartel mais reluzente. Entre eles estão Florian Wirtz, do Liverpool, o centroavante Nick Woltemade, do Newcastle, e o ponta Karim Adeyemi, do Borussia Dortmund e o zagueiro Aleksandar Pavlovic, do Bayern de Munique. Todos sob a batuta do meio-campista Joshua Kimmich.

Será a terceira Copa dele. Nas duas anteriores, a Alemanha caiu ainda no primeiro round, caindo na fase de grupos. O caminho parece mais acessível em 2026. O Grupo E também conta com Costa do Marfim e Equador.

Duas seleções por muito fora do mapa da Copa, elas sabem como Curaçao se sente. Cerca de seis mil curaçauenses trocaram por alguns dias as fofas areias do caribe pelos Estados Unidos. O equivalente a 3,67% da população. Ou, 1 em cada 27 moradores da ilha estarão na Copa do Mundo.

Apesar de todo ânimo da Onda Azul, a partida não tem cara de que será decidida nos pontos. Tem todo jeito de terminar em um nocaute rápido. A Alemanha é impiedosa. O 8 a 0 sobre a Arábia Saudita, em 2002, está entre as maiores goleadas da história. Também existem outros placares acachapantes.

Como o inesquecível 6 a 0 Áustria, em 1954. Ou a quebra do ferrolho Suíça com um 5 a 1 Suíça, em 1934. Sem contar aquele outro jogo. Você sabe qual.

Mas resta aos caribenhos a esperança de que nem sempre um peso pesado termina o combate em pé.