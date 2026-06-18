Alemanha no caminho do Brasil? Confira quais seriam os duelos da segunda fase da Copa do Mundo com a atual classificação

A primeira rodada da fase de grupos da maior Copa do Mundo de todos os tempos terminou na quinta-feira (17). Foram 24 jogos, disputados por 48 seleções, com 75 gols marcados.
A novidade nesta edição está na segunda fase, que será realizada antes das oitavas de final. Isso porque, com o aumento de participantes, se classificam aos mata-matas os dois primeiros de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.
Melhores terceiros colocados no momento
- Holanda
- Brasil
- Bélgica
- Catar
- Portugal
- Espanha
- República Tcheca
- Equador
A combinação de possibilidades envolvendo os cruzamentos dos terceiros colocados envolve 495 cenários diferentes. Essas hipóteses foram pré-definidas pela Fifa e publicadas no regulamento da competição. Algumas regras foram estabelecidas:
- Evitar confrontos entre equipes do mesmo grupo
- Manutenção de cada seleção em sua região geográfica (evitando grandes deslocamentos)
Sendo assim, com a classificação atual, e de acordo com o chaveamento pré-estabelecido pela Fifa, esses seriam os duelos da segunda fase:
- Alemanha x Brasil
- Noruega x Holanda
- Coreia do Sul x Canadá
- Suécia x Marrocos
- RD Congo x Gana
- Uruguai x Áustria
- Estados Unidos x Catar
- Nova Zelândia x República Tcheca
- Escócia x Japão
- Costa do Marfim x França
- México x Espanha
- Inglaterra x Portugal
- Argentina x Arábia Saudita
- Austrália x Irã
- Suíça x Bélgica
- Colômbia x Equador
Critérios para a classificação dos terceiros colocados
- Maior número de pontos obtidos em todos os jogos do grupo
- Saldo de gols resultante de todas as partidas do grupo
- Maior número de gols marcados em todos os jogos do grupo
- Pontuação de fair play, envolvendo jogadores e comissão técnica, levando em conta o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos
- As duas ou mais seleções que ainda estiverem empatadas serão classificadas de acordo com a edição mais recente publicada do ranking da Fifa
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar