Alemanha no caminho do Brasil? Confira quais seriam os duelos da segunda fase da Copa do Mundo com a atual classificação

Alemanha fez 7 a 1 em Curaçao na estreia. PAUL ELLIS / AFP

A primeira rodada da fase de grupos da maior Copa do Mundo de todos os tempos terminou na quinta-feira (17). Foram 24 jogos, disputados por 48 seleções, com 75 gols marcados.

A novidade nesta edição está na segunda fase, que será realizada antes das oitavas de final. Isso porque, com o aumento de participantes, se classificam aos mata-matas os dois primeiros de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados.

Melhores terceiros colocados no momento

Holanda

Brasil

Bélgica

Catar

Portugal

Espanha

República Tcheca

Equador

A combinação de possibilidades envolvendo os cruzamentos dos terceiros colocados envolve 495 cenários diferentes. Essas hipóteses foram pré-definidas pela Fifa e publicadas no regulamento da competição. Algumas regras foram estabelecidas:

Evitar confrontos entre equipes do mesmo grupo

Manutenção de cada seleção em sua região geográfica (evitando grandes deslocamentos)

Sendo assim, com a classificação atual, e de acordo com o chaveamento pré-estabelecido pela Fifa, esses seriam os duelos da segunda fase:

Alemanha x Brasil

Noruega x Holanda

Coreia do Sul x Canadá

Suécia x Marrocos

RD Congo x Gana

Uruguai x Áustria

Estados Unidos x Catar

Nova Zelândia x República Tcheca

Escócia x Japão

Costa do Marfim x França

México x Espanha

Inglaterra x Portugal

Argentina x Arábia Saudita

Austrália x Irã

Suíça x Bélgica

Colômbia x Equador

Critérios para a classificação dos terceiros colocados

Maior número de pontos obtidos em todos os jogos do grupo

Saldo de gols resultante de todas as partidas do grupo

Maior número de gols marcados em todos os jogos do grupo

Pontuação de fair play, envolvendo jogadores e comissão técnica, levando em conta o número de cartões amarelos e vermelhos recebidos

As duas ou mais seleções que ainda estiverem empatadas serão classificadas de acordo com a edição mais recente publicada do ranking da Fifa