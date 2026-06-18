Copa do Mundo

Fim da primeira rodada
Notícia

Alemanha no caminho do Brasil? Confira quais seriam os duelos da segunda fase da Copa do Mundo com a atual classificação

Combinação de possibilidades envolvendo os cruzamentos dos terceiros colocados envolve 495 cenários diferentes

Zero Hora

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