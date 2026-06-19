Alemanha, Holanda e Espanha em campo; veja quais os principais jogos da Copa do Mundo no final de semana

Havertz é destaque da Alemanha na Copa. ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O segundo final de semana de Copa do Mundo está recheado de jogos. No sábado (20) e domingo (21), grandes seleções entrarão em campo precisando de resultados positivos, após estreias frustrantes, como a da Espanha e da Holanda, por exemplo.

A tetracampeã mundial Alemanha encara a Costa do Marfim. A Espanha, dos jovens Pedri, Gavi e Lamine Yamal, enfrenta a Arábia Saudita. A Holanda, três vezes vice-campeã (74,78 e 2010) terá um confronto europeu diante da Suécia, que foi bem na primeira rodada, ao golear a Tunísia. Os holandeses empataram em 2 a 2 com o Japão.

Alemanha x Costa do Marfim

No sábado, às 17h, em Toronto, no Canadá, as duas seleções se enfrentarão pela liderança do Grupo E. A Alemanha goleou Curaçao na estreia, com mais um 7 a 1 em Mundiais. A Costa do Marfim teve uma vitória importante contra o Equador.

Os alemães são favoritos nesta partida, mas terão pela frente um adversário com bons talentos. Os marfinenses devem apostar na individualidade de Yan Diomandé e Amad Diallo.

Holanda x Suécia

O jogo que abre o sábado, às 14h, será realizado em Houston, nos Estados Unidos. A Holanda empatou com o Japão na estreia e precisa de uma vitória para reassumir as rédeas do Grupo F. A Suécia, que goleou a Tunísia, pode garantir classificação em caso de vitória.

Será um duelo entre a boa defesa holandesa, com Van Dijk e Van de ven, contra o ataque badalado sueco, que conta com Isak e Gyokeres.

Espanha x Arábia Saudita

No domingo, às 13h, em Atlanta, nos EUA, a Espanha encara a Arábia Saudita em busca da primeira vitória na Copa. Após empate surpreendente contra Cabo Verde, os espanhóis terão um adversário complicado, que empatou com o Uruguai na estreia.

Os sauditas devem repetir a estratégia defensiva que os cabo-verdianos fizeram. Por outro lado, a Espanha deve contar com Lamine Yamal desde o início.

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