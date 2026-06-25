Pelo Grupo A, a África do Sul derrotou a Coreia do Sul por 1 a 0 nesta quarta-feira (24), no Monterrey Stadium, em Guadalupe, no México. O único gol da partida foi marcado por Thapelo Maseko, aos 18 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, a seleção da África do Sul passa de fase pela primeira vez em Copas.
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Tabela da Copa do Mundo 2026
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