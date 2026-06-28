O Canadá é o primeiro classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. A seleção canadense venceu por 1 a 0 a África do Sul, neste domingo (29), no SoFi Stadium, em Los Angeles, Estados Unidos.
O gol da vitória foi marcado por Eustáquio, já nos acréscimos. Agora, o Canadá aguarda o vencedor entre Holanda e Marrocos. Acompanhe a repercussão no Gaúcha na Copa.
Como foi África do Sul x Canadá em tempo real
África do Sul x Canadá
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.