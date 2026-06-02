Adversários do Brasil na Copa do Mundo entram em campo hoje: saiba onde assistir aos jogos de Marrocos e Haiti

A nove dias do início da Copa do Mundo, as atenções já estão voltadas aos adversários que o Brasil vai enfrentar na primeira fase. No Grupo C, a Seleção terá Escócia, Haiti e Marrocos pela frente.
Dois desses rivais entram em campo nesta terça-feira (2), em amistosos preparatórios para o Mundial. Adversário da estreia, o Marrocos enfrenta Madagascar às 14h, no Estádio Príncipe Moulay Abdellah em Rabat. O confronto terá transmissão da Disney+.
Depois, no domingo (7), a seleção marroquina fecha a preparação diante da Noruega. O duelo se inicia às 16h, no Estádio Sports Illustrated, em Harrison, nos Estados Unidos.
Olho no outro rival
Já o adversário do Brasil na segunda rodada entrará em campo às 21h desta terça-feira. O Haiti duelará com a Nova Zelândia no Nu Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Este jogo terá transmissão do SporTV.
Posteriormente, na sexta-feira (5), a seleção haitiana jogará contra o Peru, às 21h. O confronto também ocorre no Nu Stadium.
E a Escócia?
A seleção escocesa só tem um amistoso agendado. No sábado (6), enfrentará a Bolívia, às 17h, no Estádio Sports Illustrated, em Harrison, nos Estados Unidos.
Amistosos dos adversários do Brasil
terça-feira (2/6)
- 14h: Marrocos x Madagascar
- 21h: Haiti x Nova Zelândia
sexta-feira (5/6)
- 21h: Haiti x Peru
sábado (6/6)
- 17h: Escócia x Bolívia
domingo (7/6)
- 16h: Marrocos x Noruega
Jogos do Brasil na Copa
- 13/6, 19h: Brasil x Marrocos
- 19/6, 21h30min: Brasil x Haiti
- 24/6, 19h: Escócia x Brasil