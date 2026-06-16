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Adversário do Brasil, zagueiro do Haiti já sofreu golpe de empresário e precisou dormir nas ruas da Tailândia

Um dos nove atletas que nasceu em território haitiano e referência da defesa caribenha, Ricardo Adé, 36 anos, foi campeão da Sul-Americana 2023 pela LDU

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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