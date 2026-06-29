Foi no sufoco, mas o Brasil avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo. De virada, a Seleção Brasileira venceu o Japão por 2 a 1 e segue viva no torneio de seleções.
O adversário sairá do confronto entre Costa do Marfim e Noruega, que se enfrentam nesta terça-feira (30), às 14h, em Dallas.
O time de Carlo Ancelotti entra em campo novamente no próximo domingo (5), às 17h, em Nova Jersey.
Nas quartas e na semifinal?
Em uma possível fase de quartas de final, o Brasil enfrentaria Inglaterra, RD Congo, México ou Equador.
Caso avance para a semifinal, a Seleção poderá ter em seu caminho Argentina, Cabo Verde, Austrália, Egito, Suíça, Argélia, Colômbia ou Gana.
Possível calendário do Brasil na Copa do Mundo
- OITAVAS: 5/7 - 17h (domingo)
- QUARTAS: 11/7 - 18h (sábado)
- SEMI: 15/7 - 16h (quarta)
- FINAL: 19/7 - 16h (domingo)
Tabela da Copa do Mundo 2026
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