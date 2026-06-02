Adversário do Brasil na estreia da Copa, Marrocos vence amistoso por goleada antes de viagem para os Estados Unidos

Marrocos venceu com facilidade a partida disputada em Rabat, capital do país. ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Primeira adversária do Brasil na Copa do Mundo, a seleção de Marrocos se despediu com goleada do povo marroquino. Nesta terça-feira (2), a equipe venceu Madagascar por 4 a 0, em partida disputada em Rabat.

Dentro de campo, o destaque ficou por conta de Ismael Saibari, do PSV, da Holanda. O atacante fez os dois primeiros gols do time, sendo um de cabeça e outro após falha da defesa adversária.

Na segunda etapa, Rahimi marcou de pênalti. O quarto gol saiu dos pés de El Kaabi, que aproveitou um rebote para fechar a goleada em 4 a 0.

Este foi apenas o quarto jogo do treinador Mohamed Ouahbi à frente da seleção. Ele assumiu o comando em março, após a saída polêmica de Walid Regragui, técnico de Marrocos na histórica campanha da última Copa do Mundo. Ouahbi tem quatro jogos, sendo três vitórias e um empate.

Principal jogador da seleção, o lateral Hakimi não foi relacionado, já que disputou a final da Champions League no último fim de semana. O zagueiro Nayef Aguerd também não esteve à disposição, pois está em fase final de recuperação de lesão.

Outros nomes de destaque do elenco como Brahim Díaz e Azzedine Ounahi começaram no banco de reservas e entraram em campo no segundo tempo.

Agora, Marrocos viajará aos Estados Unidos par a disputa do Mundial. Antes da estreia contra o Brasil, em 13 de junho, no Metlife Stadium, em East Rutherford, a seleção fará um amistoso contra a Noruega, na Red Bull Arena, em Harrison, Nova Jersey.

Jogos de Marrocos na fase de grupos da Copa do Mundo

13/06, sábado, às 19h - Brasil x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey

x Marrocos, em Nova York/Nova Jersey 19/06, sexta, às 19h - Escócia x Marrocos, em Foxborough/Massachusetts

24/06, quarta, às 19h - Marrocos x Haiti, em Atlanta/Geórgia