Adversário do Brasil na Copa, Haiti perde de virada para o Peru, em primeira vitória de Mano Menezes

No último amistoso antes da estreia na Copa do Mundo, o Haiti foi derrotado pelo Peru por 2 a 1, de virada, em Miami. Dias antes, a equipe havia goleado a Nova Zelândia por 4 a 0.
Dentro de campo, os haitianos abriram o placar no primeiro tempo, com o centroavante Isidor, após boa troca de passes.
Na etapa final, quando o técnico Sébastien Migné tirou parte dos titulares, o Peru melhorou no confronto e, em três minutos, conseguiu a virada. Primeiro, aos 36 minutos, com Garcés, e aos 39, com Vélez. Ambos os gols tiveram origem em cobranças de escanteio.
A partida marcou a primeira vitória do técnico Mano Menezes à frente do Peru, em seu terceiro compromisso. Titular, o volante Noriega, do Grêmio, atuou por 70 minutos.
Agora, o Haiti vira o foco para a Copa do Mundo, já que está no Grupo C. A primeira partida será contra a Escócia, em 13 de junho. Depois, a equipe enfrenta a Seleção Brasileira no dia 19. Por fim, em 24 de junho, encara Marrocos, pela última rodada da fase de grupos.
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