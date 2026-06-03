Adversário do Brasil na Copa, Haiti goleia Nova Zelândia em amistoso

Providence marcou o primeiro gol da partida. Chandan Khanna / AFP

Tido por muitos como o time mais fraco do grupo do Brasil na Copa do Mundo, a seleção haitiana venceu a Nova Zelândia com tranquilidade por 4 a 0. A partida foi disputada em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos.

O primeiro gol do Haiti foi marcado ainda no primeiro tempo, quando Isidor acionou Providence, na área. O meia fez boa jogada individual e marcou de cavadinha.

No segundo tempo, Lenny Joseph, Frantzdy Pierrot, de cabeça, e Duke Lacroix, de fora da área, fecharam a goleada.

Agora, a seleção do Haiti enfrentará o Peru, nesta sexta-feira (5), em Miami. Este será o último amistoso da equipe antes da estreia no Mundial, em 13 de junho, contra a Escócia.