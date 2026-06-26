Adversário do Brasil, Japão mostra sua versão mais madura em Copas

O Japão chegou às Copas do Mundo em 1998 e não saiu mais. Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

É possível que seja o melhor Japão de todos os tempos, mesmo desfalcado. O próximo adversário do Brasil na Copa do Mundo mostrou alta competitividade durante a fase de grupos.

Abaixo, conheça todos os detalhes do adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo.

A campanha na Copa

Holanda 2x2 Japão

O time japonês mostrou poder de reação. Em muitos momentos dominou o jogo e chegou a ficar perto da vitória. A equipe japonesa apresentou bom volume ofensivo, sobretudo em jogadas de velocidade.

Tunísia 0x4 Japão

Uma partida em que o Japão também mostrou ter armas quando precisa ser mais propositivo. Dominou o jogo do começo ao fim. Marcou pela primeira vez logo no começo do jogo. Na sequência, não encontrou resistência para ampliar.

Japão 1x1 Suécia

Os japoneses começaram respeitando demais os suecos na noite desta quinta-feira (25), tanto que os gols só saíram no segundo tempo. Maeda abriu o placar para os próximos adversários do Brasil aos 10 minutos. Seis minutos depois, Elanga empatou para os europeus.

Destaques individuais

Daichi Kamada é um dos destaques japoneses. JULIO CESAR AGUILAR / AFP

Apesar de perder dois jogadores importantes (Mitoma e Minamino) por lesão antes da Copa, o time japonês ainda conta com bons valores. A começar pelo goleiro Zion Suzuki, do Parma. Ágil debaixo das traves, se saiu bem na primeira fase.

O meia Daichi Kamada, do Crystal Palace, é o principal jogador de linha japonês nesta Copa. Já foi escalado mais à frente e como volante. Marcou contra Holanda e Tunísia.

Ainda sem uma grande atuação na Copa, Ritsu Doan, do Frankfurt, merece atenção do lado esquerdo da defesa brasileira. Rápido e criativo, tem capacidade para criar perigo pelo lado direito.

Estilo de jogo

Mostrou versatilidade. Se saiu bem em um jogo mais reativo contra a Holanda. Quando precisou ter posse de bola e construir através de passes também obteve sucesso contra a Tunísia

O técnico

Moriyasu assumiu o Japão após a Copa de 2018. Philip FONG / AFP

Hajime Moriyasu foi o auxiliar técnico do Japão na Copa de 2018. Logo após o torneio, assumiu o comando da equipe. São 106 partidas como técnico dos Samurais Azuis. Como jogador, atuou 24 vezes pela equipe japonesa.

Histórico recente contra o Brasil

O Brasil tem ampla vantagem. Mas perdeu o último confronto. Já na Era Ancelotti, a Seleção foi batida, de virada, por 3 a 2 em outubro passado.

Ao todo, são 14 partidas entre Brasil e Japão. Ampla vantagem brasileiro, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota.

Retrospecto em Copas

O Japão chegou às Copas do Mundo em 1998 e não saiu mais. Participou de todas as edições desde então. Nas melhores campanhas, alcançou a oitavas de final, em 2002, 2010 e 2022.

Em 2006, as duas seleções se enfrentaram na Copa do Mundo. À época, Zico treinava a equipe nipônica. O Brasil venceu por 4 a 1, com gols de Ronaldo, duas vezes, Juninho Pernambucano e Gilberto.