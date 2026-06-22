Copa do Mundo

Inusitado
Notícia

Adversário do Brasil, goleiro da Escócia está sem clube e disputou apenas uma partida na temporada

Angus Gunn, 30 anos, deixou o Nottingham Forest há alguns dias após amargar a reserva e atuar por apenas 45 minutos na Premier League

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS