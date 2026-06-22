Adversário do Brasil, goleiro da Escócia está sem clube e disputou apenas uma partida na temporada

A falta de ritmo pode ser uma dificuldade para Angus Gunn, 30 anos, goleiro titular da Escócia, na partida desta quarta (24), contra o Brasil, em Miami.
Excluindo os jogos da seleção escocesa por amistosos e eliminatórias, o atleta de 30 anos disputou apenas uma partida na temporada inglesa pelo Nottingham Forest, seu clube até dias atrás.
E, ainda assim, atuou apenas meio tempo, ingressando no intervalo do empate com o Crystal Palace, em fevereiro, quando o titular, o belga Matz Sels, sofreu uma lesão.
Depois, o Nottingham Forest ainda contratou o goleiro alemão Stefan Ortega, "rebaixando" Gunn para a condição de terceiro na hierarquia do clube inglês. Mesmo assim, o escocês seguiu titular da seleção.
Incomodado com a falta de oportunidades, o atleta deixou o Nottingham e agora está sem clube, enquanto defende o seu país na Copa.
Nos amistosos preparatórios, o técnico Steve Clarke testou alternativas para o gol, como Liam Kelly, 30 anos, do Rangers-ESC, e o veterano Craig Gordon, 43 anos, do Heart of Midlothian-ESC.
Porém, seguiu optando por Gunn, que foi titular na vitória sobre o Haiti e na derrota diante do Marrocos.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar