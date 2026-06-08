Adeus ao ídolo? Última Copa de Cristiano Ronaldo aumenta expectativa sobre Portugal

O Grupo K reúne uma mistura de favoritismo, histórias de superação e estreias que prometem movimentar a Copa do Mundo.

Portugal chega como principal candidata à liderança, impulsionada pela experiência de Cristiano Ronaldo, que disputa sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos. A seleção quer conquistar a sua primeira taça na despedida do seu maior ídolo.

Cristiano Ronaldo é o principal nome de Portugal. FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A Colômbia tenta confirmar a recuperação após ficar fora do Mundial de 2022 e sonha repetir o protagonismo de campanhas recentes.

Já a República Democrática do Congo retorna ao torneio após mais de cinco décadas de ausência. Esta será a primeira vez que a seleção disputará o torneio com o nome atual, visto que em sua única participação anterior, na edição de 1974, o país competiu como Zaire.

Enquanto isso, o Uzbequistão vive um momento histórico com sua primeira participação em Copas.

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