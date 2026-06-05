Acompanhe a entrevista coletiva de Carlo Acelotti ao vivo

Um dia antes do último amistoso de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti concede entrevista coletiva no CT do New York Red Bulls, nos Estados Unidos. O italiano deve falar, a partir das 10h (horário de Brasília), sobre o time que enfrenta o Egito neste sábado (6), às 19h, em Cleveland.
Uma certeza é de que Neymar segue de fora. O atacante não viaja com o grupo, pois se recupera de lesão na panturrilha direita, portanto ficará em Nova Jersey. Ele deve começar a treinar com bola na próxima semana.
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