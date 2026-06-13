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Dia de estreia
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Acabou a brincadeira: Seleção deixa leveza de lado e começa sexta caminhada rumo ao Hexa

Neste sábado (13), Brasil encara Marrocos, o principal adversário da fase de grupo da Copa de 2026

Rafael Diverio

De East Rutherford

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