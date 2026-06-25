"A sexta estrela vem aí": torcedores lotam o Parque Harmonia e vibram com vitória do Brasil sobre a Escócia

O horário mais cedo da partida entre Brasil e Escócia fez com que muitos torcedores chegassem à Arena N°1, no Parque Harmonia, poucos minutos antes do apito inicial, marcado para as 19h. Em pouco tempo, porém, o evento foi tomado pelo público, que acompanhou o terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

A festa começou cedo. Logo aos sete minutos do primeiro tempo, Vini Jr. abriu o placar e tranquilizou os torcedores, que comemoraram o gol com gritos, abraços e cantos. Aos 21 minutos, o atacante voltou a balançar a rede, mas o lance foi anulado após o VAR identificar uma falta na origem da jogada. Já nos acréscimos da primeira etapa, Vini Jr. marcou novamente e ampliou a vantagem brasileira. No segundo tempo, o Brasil confirmou a superioridade e venceu a Escócia por 3 a 0.

A vantagem construída ainda no primeiro tempo deixou a torcida mais leve. Cada chegada do Brasil ao ataque era acompanhada de muitos incentivos. Mesmo quando o VAR anulou um dos gols de Vini Jr., o clima de confiança permaneceu no Parque Harmonia, colorido de verde e amarelo.

A boa atuação da Seleção também renovou a expectativa dos torcedores para a sequência da Copa do Mundo. Para Vithor Azevedo Rosa, que trabalha no Sesc e veio de Torres para Porto Alegre a trabalho, o desempenho diante da Escócia mostrou um time mais seguro e preparado para enfrentar adversários mais fortes.

— Esse jogo dá confiança. É um Brasil diferente. Dá mais esperança para enfrentar seleções mais fortes, principalmente as europeias — afirmou.

Nem o frio espantou os porto-alegrenses do evento desta quarta-feira. Luís Gustavo / Agência RBS

No horizonte da comunicadora Pati Leivas, a atuação fez surgir uma confiança que ela ainda não tinha na campanha brasileira.

— Não acreditava em nada. Agora começa a surgir um raio de esperança. A equipe não parece jogar tão unida, mas não tem como negar a eficiência do Vini Jr. Estou acreditando que a gente vai seguir adiante mais um pouco — disse.

A confiança também foi compartilhada pelo advogado e jornalista Eduardo Pereira. Para ele, as duas últimas apresentações da Seleção mudaram a percepção da torcida sobre a campanha brasileira.

— Depois desses últimos dois jogos, está liberado acreditar. Estamos confiantes no título e, com certeza, a sexta estrela vem aí — afirmou.

Neymar mobiliza a torcida

Com a vitória praticamente encaminhada, a atenção dos torcedores passou a se voltar para o banco de reservas da Seleção. Aos 27 minutos do segundo tempo, Neymar tirou o colete para iniciar o aquecimento. A Arena N°1 vibrou como se o Brasil tivesse acabado de marcar o quarto gol.

Três minutos depois, aos 30, o camisa 10 entrou em campo sob aplausos e teve cada toque na bola acompanhado de incentivo dos torcedores.

Apesar da festa pela entrada de Neymar, as opiniões sobre o camisa 10 seguem divididas. Para Vithor Azevedo Rosa, o atacante ainda pode ser decisivo na campanha brasileira.

— Tomara que ele faça um golzinho para consolidar a recuperação dele. Neymar é Neymar, não tem jeito — afirmou.

Já o advogado e jornalista Eduardo Pereira acredita que o protagonismo da Seleção está nas mãos de outro jogador.

— Talvez minha opinião não seja tão popular, mas o Neymar superestimado. Quem está chamando a responsabilidade é o Vini Jr., que está performando muito bem e brilhando bastante — avaliou.

Nem o frio intenso que marcou a noite em Porto Alegre mais uma vez afastou o público. Depois do apito final, muitos torcedores permaneceram no Parque Harmonia para acompanhar o show da Marcos & Belutti, encerrando mais uma noite de Copa do Mundo ao som da dupla sertaneja.