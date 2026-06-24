A Seleção Brasileira entra em campo nesta quarta-feira (24), às 19h, em Miami, contra a Escócia, pela classificação no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. A escalação estava praticamente definida, com apenas uma dúvida sobre o substituto do lesionado Raphinha.
Três nomes disputavam a posição. Rayan foi o escolhido entre Luiz Henrique e Gabriel Martinelli.
Escalação
Assim, o Brasil está escalado com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Vini Jr. e Matheus Cunha.
No banco de reservas, Neymar aparece pela primeira vez. Assim, ficam à disposição de Ancelotti: Weverton; Ederson, Alex Sandro, Bremer, Leo Pereira, Ibanez, Ederson S., Fabinho, Danilo Santos, Neymar, Endrick, Luiz Henrique, Gabriel Martinelli e Igor Thiago.
Copa do Mundo 2026
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