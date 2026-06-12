A provável escalação da Seleção Brasileira de Ancelotti na estreia da Copa do Mundo

O time do Brasil para a estreia na Copa do Mundo de 2026 está encaminhado, de acordo com os últimos treinos comandados por Carlo Ancelotti, no CT do New York Red Bulls, em Morristown, Nova Jersey. A Seleção Brasileira enfrenta Marrocos neste sábado (13), às 19h, no MetLife Stadium.
Tudo indica que a equipe titular terá Danilo e Alex Sandro como laterais. No meio de campo, Lucas Paquetá deve começar jogando. E no ataque, apesar da concorrência, Matheus Cunha tem tudo para ser o escolhido.
Provável escalação
O provável time do Brasil tem: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.
Brasil e Marrocos se enfrentam neste sábado (13), pela primeira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 19h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos.
Copa do Mundo 2026
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