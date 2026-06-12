A primeira virada da Copa: como foi a vitória da Coreia do Sul sobre a República Tcheca 

Autor de gol e assistência, Hwang In-beom foi destaque da partida. ULISES RUIZ / AFP

Depois da vitória do México por 2 a 0 sobre a África do Sul na abertura da Copa do Mundo, Coreia do Sul e República Tcheca fecharam a primeira rodada do Grupo A. Em Guadalajara, já no início da madrugada de sexta-feira (12), melhor para os asiáticos, que venceram por 2 a 1.

O primeiro tempo foi de poucas emoções. A Coreia do Sul controlou um pouco mais as ações da partida, com mais posse de bola. No entanto, não levou muito perigo ao gol defendido por Kovář.

A República Tcheca não produziu praticamente nada até o gol. Antes da bola na rede, foram apenas três finalizações, e nenhuma na direção do gol.

Na base do "latereio" apareceu o gol. Aos 13 do segundo tempo, Coufal fez a cobrança forte da direita, na direção da área. Krejčí subiu mais alto que a defesa coreana e, de cabeça, mandou para a rede.

Minutos depois, a resposta. Lee Kang-in, jogador do PSG, achou belo passe entre as linhas dos tchecos. Hwang In-beom demonstrou muita frieza para, num toque só, limpar o goleiro e o zagueiro e, na medida certa de força, empurrar para o empate.

Na bola parada e, de novo de cabeça, quase a Coreia do Sul se viu em situação difícil mais uma vez. Após cobrança de falta da esquerda, Tomáš Souček venceu a defesa asiática e cabeceou para o gol. A arbitragem, no entanto, assinalou impedimento, confirmado pela tecnologia do semi-automático.

O susto se transformou em combustível para a reação. O autor do gol, Hwang In-beom, também deu a assistência da virada. Ele arrancou pela direita e cruzou rasteiro, na medida, para Hyeon-gyu Oh sacramentar o 2 a 1 e decretar a vitória da Coreia do Sul.

Na próxima rodada, vencedores e perdedores dos primeiros jogos se enfrentam. Em Atlanta, 18 de junho, uma quinta-feira, às 13h, jogam República Tcheca x África do Sul. Às 22h do mesmo dia, México x Coreia do Sul se enfrentam em Guadalajara.