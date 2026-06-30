A "pitada" de Premier League que Ancelotti deu à Seleção Brasileira

Gol da vitória foi marcado nos acréscimos. Paul ELLIS / AFP

Em 1894, o inglês Charles Miller levou o futebol ao Brasil, que acabou se tornando a maior potência da modalidade.

Cento e trinta dois anos depois, a Seleção Brasileira volta a se inspirar na Inglaterra para recuperar o status perdido.

Ciente das limitações atuais do time brasileiro e buscando tornar a equipe mais competitiva, o técnico Carlo Ancelotti aposta na presença de vários atletas que jogam na Inglaterra.

E, mais do que isso: jogadores que são protagonistas na Premier League, reconhecida como a melhor liga do mundo.

E a virada por 2 a 1 sobre o Japão, na segunda fase, na segunda-feira (29), em Houston, foi o retrato disso: todos os atletas que participaram dos gols brasileiros atuam no Campeonato Inglês.

O gol de empate, por exemplo, veio em um cruzamento do zagueiro Gabriel Magalhães, do Arsenal.

— É algo que eu faço dentro do clube. Como a gente sempre joga com uma linha bem alta, a gente trabalha muito essas situações. Pode ser um zagueiro, pode ser um volante, independente. Graças a Deus fui feliz no cruzamento — disse.

Casemiro, mesmo tendo levado cartão amarelo, voltou para o segundo tempo e anotou o gol de empate. Paul ELLIS / AFP

E quem cabeceou, empatando o jogo, foi o volante Casemiro, que marcou oito gols de cabeça pelo Manchester United na última edição da Premier League.

— Nós estávamos pressionando, massacrando, e o Mister falou para a gente seguir com a pressão alta que as oportunidades iam surgir — relatou.

Já o gol da virada, nos acréscimos, teve a participação de três atletas que atuam no futebol inglês.

Quem roubou a bola na ponta direita foi Rayan, do Bournemouth. Na sequência, o atleta deu um passe para Bruno Guimarães, do Newcastle, que já se tornou o líder em assistências da Copa do Mundo.

— A média está boa, mas vamos buscar o objetivo principal, que é o mais importante para mim. O Ancelotti me dá muita confiança para jogar, e eu estou conseguindo desempenhar o meu melhor futebol — declarou o meio-campista.

Martinelli bate no canto e vence o goleiro japonês. Paul ELLIS / AFP

Foi ele quem deu o passe para Gabriel Martinelli balançar as redes e carimbar a vaga do Brasil nas oitavas de final.

— É uma sensação que eu não consigo nem descrever. Estou muito feliz com a partida da equipe. A gente lutou até o final, não desistiu. Merecemos a vitória. Muito feliz pelo gol, por ver minha família e todo o povo brasileiro felizes. É um orgulho para mim — emocionou-se Martinelli, atual campeão inglês pelo Arsenal.

Além disso, a Seleção Brasileira tem como goleiro titular o gaúcho Alisson, que está no Liverpool desde 2018, onde é ídolo.

Por fim, o grupo de Ancelotti conta ainda com o centroavante Igor Thiago, do Brentford, que foi vice-artilheiro da última edição da Premier League.

A verdade é que 132 anos após a primeira bola de futebol chegar da Inglaterra para o Brasil, os ingleses seguem sendo uma inspiração para os brasileiros voltarem a ser uma potência e manterem o status de "país do futebol".