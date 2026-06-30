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"Brazuca team"
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A "pitada" de Premier League que Ancelotti deu à Seleção Brasileira

Gabriel Magalhães, Casemiro, Bruno Guimarães, Rayan e Gabriel Martinelli, que atuam no futebol inglês, foram protagonistas da vitória do Brasil sobre o Japão, na segunda-feira

Rodrigo Oliveira

Direto de Houston

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