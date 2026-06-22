A pista dada por Gabriel Martinelli sobre a escalação da Seleção contra a Escócia

Ponta-esquerda no Arsenal, o jogador disputa a vaga do gaúcho do Barcelona com Rayan e Luiz Henrique. Nelson Terme / CBF / Divulgação

Um dos três candidatos a substituir Raphinha na ponta direita da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o atacante Gabriel Martinelli deu uma pista sobre o critério que deve ser adotado pelo técnico Carlo Ancelotti.

Ponta-esquerda no Arsenal, o jogador disputa a vaga do gaúcho do Barcelona com Rayan e Luiz Henrique, dois atletas que jogam preferencialmente pelo lado direito.

Martinelli admitiu que prefere atuar no lado esquerdo, onde o titular é Vinicius Júnior. Porém, se colocou à disposição para atuar na direita, em caso de necessidade.

— Eu, particularmente, prefiro jogar na esquerda. Mas, no Arsenal, já joguei algumas vezes pela direita. Contra a França, aqui na Seleção com o Ancelotti (em amistoso em março), joguei pela direita também. Então, deixo isso nas mãos do professor. Se ele falar para eu jogar de lateral-direito, eu falo: "claro, pode me colocar". É ele quem decide — declarou, em entrevista coletiva nesta segunda (22).

Porém, questionado pela Rádio Gaúcha sobre o tema, Martinelli deu uma pista importante. Como é destro, o atleta disse que a sua utilização pela ponta direita depende muito da parceria com o lateral daquele flanco.

— Cada time tem um jeito de jogar. Quando eu jogo na ponta direita no Arsenal, é completamente diferente de jogar na ponta direita aqui na Seleção. Na ponta direita, é mais fácil para eu levar (a bola) para o fundo e cruzar, ou então vir um pouco mais para dentro para aproveitar a passagem do lateral. Então depende muito da formação e de quem está jogando ao meu lado — explicou.

Como o lateral-direito da Seleção é Danilo, um jogador de vocação mais defensiva, a falta dessa parceria no apoio pelo lado pode contribuir para Ancelotti escalar um ponta-direita canhoto, como Rayan e Luiz Henrique, que teriam mais facilidade para centralizar o jogo.

A decisão sobre quem vai jogar, contudo, ainda é mantida em sigilo pelo técnico Carlo Ancelotti.