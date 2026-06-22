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A pista dada por Gabriel Martinelli sobre a escalação da Seleção contra a Escócia

Atacante do Arsenal disputa com Rayan e Luiz Henrique a vaga de substituto de Raphinha na ponta direita do Brasil na partida desta quarta (24), em Miami

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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Eduardo Gabardo

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