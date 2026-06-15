A insólita relação entre Renato Portaluppi e Vozinha, goleiro destaque de Cabo Verde na Copa  

Vovozinha foi o destaque do empate entre Espanha e Cabo Verde, nesta segunda-feira (15). Roberto Schmidt / AFP

A Copa do Mundo costuma reservar grandes revelações para o futebol mundial e, nesta segunda-feira (15), não foi diferente. O dia começou com a estreia da favorita Espanha diante da estreante em Mundiais, Cabo Verde. Quem imaginou um duelo fácil para os espanhóis se enganou, pois um personagem digno de Copa do Mundo decidiu surgir no primeiro 0 a 0 do torneio: Josimar, o Vozinha, goleiro de Cabo Verde.

O mundo o conhece pelo apelido que recebeu ainda na infância. O goleiro nasceu na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, em 3 de junho de 1986, e foi criado pelos avós, Maria Senhorinha dos Santos e Manuel da Luz Moraes.

O menino jogava bola com os mais velhos, mas seu espírito competitivo o fazia voltar para casa bravo após as partidas. Os amigos brincavam que ele corria para pedir socorro aos avós. Foi assim que nasceu o apelido Vozinha, que agora ganha o mundo.

Embora o reconhecimento atual esteja ligado ao apelido de infância, o nome que ele carrega até hoje, Josimar, nasceu de uma sequência improvável de acontecimentos que começou a milhares de quilômetros dali, em Belo Horizonte, e tem no centro da história um velho conhecido do torcedor gremista: Renato Portaluppi.

Tudo começou em um churrasco

Ao mesmo tempo em que uma cabo-verdiana chamada Cândida Évora se preparava para dar à luz o futuro goleiro da seleção de seu país, o Brasil vivia a expectativa pela Copa do Mundo de 1986.

Durante a preparação na Toca da Raposa, em Belo Horizonte, o técnico Telê Santana comandava a Seleção Brasileira. Em uma das folgas concedidas pelo treinador, Renato Portaluppi e Leandro saíram para um churrasco e retornaram após o horário combinado.

A quebra de disciplina resultou no corte de Renato Gaúcho. Leandro, inicialmente punido, acabou perdoado por Telê, mas decidiu não embarcar para o México em solidariedade ao amigo.

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A desistência de Leandro abriu uma vaga na lateral-direita. Josimar, do Botafogo, foi convocado como reserva do titular Édson Boaro. Mas, durante a Copa, Édson se contundiu e Josimar ganhou a posição.

Como se não bastasse a sequência de acasos, Josimar marcou dois golaços de fora da área – um contra a Irlanda do Norte e outro diante da Polônia –, ambos no Estádio Jalisco, em Guadalajara. As pinturas garantiram ao jogador um lugar na seleção da Copa, mesmo com a eliminação brasileira nas quartas de final.

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Acaso à brasileira

Diante de tamanho destaque em solo mexicano, o nome do lateral-direito voltaria a ser lembrado em uma Copa do Mundo 40 anos depois. Zé Pedro, pai do goleiro Vozinha, acompanhava o Mundial ao mesmo tempo em que seu filho acabara de nascer em Mindelo, e o registro ainda estava em aberto. Foi ele quem, à distância, definiu o nome do menino e enviou duas opções para casa.

A primeira homenageava o campeão daquele Mundial, o ex-atacante argentino Jorge Valdano, mas as autoridades cabo-verdianas não autorizaram o registro. Restou a segunda alternativa, inspirada no brasileiro que encantava o México: Josimar.

Quatro décadas depois, Josimar Vozinha disputa sua primeira Copa do Mundo por Cabo Verde em solo mexicano.

— No mundo do futebol sou conhecido como Vozinha, então é um nome (Josimar) que acho que não será posto em ninguém. Acho que a vida é isso: trabalhar para escrever o nosso nome e, se for lembrado por alguma causa, vai ser satisfatório — disse o goleiro à reportagem do ge.

Se Renato Gaúcho não tivesse sido cortado em 1986, Leandro embarcaria para o México e Josimar não estaria naquela Copa. Nesse cenário, o recém-nascido em Cabo Verde não se chamaria Josimar e, talvez, o efeito borboleta eliminasse até mesmo a possibilidade de o arqueiro ganhar o apelido de Vozinha – o nome mais comentado pelos amantes do futebol nesta segunda-feira.

O tamanho da atuação

Cabo Verde enfrentou a Espanha na primeira partida da história do país na Copa do Mundo. O empate em 0 a 0 só foi possível por conta das sete defesas proferidas por Vozinha.

A repercussão da atuação escalou patamares inimagináveis para o goleiro. Para se ter uma noção, o jogador possuía, antes do início do duelo, 50 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

Neste momento, Vozinha soma mais de 3,1 milhões de seguidores na rede social e é reconhecido pelo mundo todo.

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