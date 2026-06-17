A história que liga o Inter à RD do Congo, que volta à Copa do Mundo após 52 anos

O gol da classificação, marcado por Valdomiro. Gerson Schirmer / Agencia RBS

Passados 52 anos, a campanha do Brasil na Copa do Mundo de 1974 emerge como uma aula de geopolítica. Dos adversários enfrentados pela Seleção de Zagallo, dois países não existem mais e outro mudou de nome. Trata-se do Zaire, hoje chamado de RD Congo. O país volta aos Mundiais contra Portugal, nesta quarta-feira (17).

A partida diante do Brasil foi a última da fase de grupos. O time brasileiro vinha de dois 0 a 0, com a extinta Iugoslávia e a Escócia. A Seleção era obrigada a vencer o Zaire por, pelo menos, 3 a 0 para se classificar para a segunda fase.

A missão se dava, além dos tropeços inicias da Seleção, pela goleada dos iugoslavos por 9 a 0 sobre os africanos, a segunda maior da história das Copas.

O segundo maior país em território na África convive com constantes mudanças de nome. Até 1960, enquanto foi uma colônia vinculada à Bélgica, o território era chamado de Congo Belga. Após a independência, o gentílico do país africano caiu junto com o colonialismo. República do Congo. O adjetivo "democrática" foi adicionado em 1964.

Valdomiro salva o Brasil

Ao assumir o poder em 1971, o ditador Mobutu Sese Seko impôs o nome de Zaire, nomenclatura do principal rio que banha o país. O regime foi derrubado em 1997, com o Estado rebatizado mais uma vez como República Democrática do Congo.

Apesar de contar com craques presentes no tri em 1970, foi preciso suar como se estivesse sob o sol da África naquele jogo em 1974. O gol da classificação saiu a 11 minutos do fim. Jairzinho e Rivellino iniciaram a contagem.

A classificação veio de um pé colorado. Jogador com mais jogos com a camisa do Inter, Valdomiro salvou a pele brasileira com a ajuda do goleiro. O ponta colorado recebeu ao lado da área. Mesmo sem ângulo, arriscou o chute. O goleiro Muamba engoliu um frango.

— Aquele jogo foi muito complicado. eles não chutaram nem uma bola em gol. o Nelinho tocou para mim, na ponta-direita, e eu em vez de chutar, cruzar a bola, eu chutei, porque no Inter sempre eu fazia muitos gols assim, porque os goleiros saem para cortar o cruzamento— relembrou Valdomiro em contato com Zero Hora.

— Ele tem uma camisa daquele jogo ainda. É uma relíquia. Já recebemos propostas altas por ela — revelou Natália, esposa de Valdomiro, durante a gravação do especial pelos 50 anos primeiro título brasileiro do Inter, comemorado no ano passado.

Valdomiro guarda camisa do jogo. Valdomiro / Arquivo pessoal

Na segunda fase, o Brasil estreou com outro país extinto. Rivellino marcou no 1 a 0 sobre a Alemanha Oriental. Depois, vitória sobre a Argentina. Na batalha por uma vaga na final, a Seleção foi derrotada por 2 a 0 pela Holanda.