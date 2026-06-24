"A gente trabalha e torce também": os bastidores de quem faz a festa acontecer na Arena N°1 durante os jogos do Brasil

Os trabalhadores do local compartilham a expectativa por uma boa atuação do Brasil. Airton Lemos / Agência RBS

No terceiro jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Parque Harmonia volta a receber torcedores para assistir a partida na Arena N°1. Nesta quarta-feira (24), além da transmissão de Brasil x Escócia, a programação inclui shows do grupo Atitude 67 e da dupla Marcos & Belutti. Enquanto o público acompanha o jogo no telão e aguardam as atrações musicais, há quem viva a partida de uma perspectiva diferente.

Quando a bola rola, garçons, seguranças, promotores de eventos, ambulantes e equipes de limpeza mantêm a estrutura funcionando. Eles orientam o público, servem bebidas, cuidam da segurança e garantem a organização do espaço. Entre uma tarefa e outra, encontram tempo para ver os lances, arriscar palpites e torcer pela Seleção.

A reportagem de Zero Hora acompanhou alguns desses profissionais para mostrar como é viver o evento do outro lado.

De frente para o telão

Mike consegue acompanhar a partida entre um atendimento e outro. Airton Lemos / Agência RBS

Atendente de bar, Mike Barbosa Borges, de 26 anos, trabalha em um dos pontos mais privilegiados da estrutura. O balcão onde atua fica próximo da área VIP e com visão direta para o telão principal.

— Aqui dá para dar uma espiadinha. A melhor parte para olhar o jogo é aqui mesmo. Ficou bem de frente — conta.

Mesmo durante o expediente, ele não esconde a confiança na Seleção. O palpite é de vitória por 3 a 0, com participação de Neymar e Endrick.

— O Neymar vai entrar e deixar o dele. O Endrick também deve jogar uns minutinhos e fazer gol — aposta.

Segundo Mike, dias de jogo costumam movimentar o atendimento, especialmente nos momentos que antecedem a partida e durante o intervalo. Ainda assim, sobra espaço para acompanhar alguns lances e sentir o clima da torcida.

Torcer sem perder a atenção

Vera Lúcia acredita que a vitória do Brasil será apertada contra a Escócia. Airton Lemos / Agência RBS

A vigilante Vera Lúcia Nunes Mattana acompanha a movimentação próxima aos banheiros e às áreas de circulação do evento. A função exige atenção constante, mas o telão ajuda a não perder completamente o que acontece em campo.

— Dá para dar uma espiadinha, mas tem que ficar atento à movimentação do pessoal. Às vezes, o pessoal erra o banheiro, precisa de orientação. Mas a gente trabalha e torce também — afirma.

Para ela, o desafio é equilibrar a paixão pelo futebol com a responsabilidade profissional. A expectativa é de uma vitória apertada.

— Acho que o Brasil ganha, mas com o coração na mão. Meu palpite é 2 a 1 — diz.

O jogo visto do lado de dentro

Yasmin aposta na vitória brasileira por 2 a 1. Airton Lemos / Agência RBS

Promotora de eventos, Yasmin Ribeiro Pereira, de 28 anos, é responsável por recepcionar convidados e organizar um espaço instagramável dentro da Arena N°1. Ela já trabalhou nos dois jogos anteriores da Seleção no local e conhece bem a dinâmica do evento.

Segundo Yasmin, o movimento mais intenso acontece antes da partida e durante os shows. Quando a bola começa a rolar, o espaço costuma ficar mais tranquilo.

— No momento do jogo, eu consigo acompanhar praticamente ele todinho — relata.

Ela também aposta em vitória brasileira por 2 a 1 e acredita que Neymar pode ser decisivo.

— Ele vai mostrar um pouquinho que veio para ajudar o Brasil — afirma.

Para quem está do outro lado do balcão, na segurança ou na recepção, a experiência é diferente: a rotina exige atenção constante mesmo durante os 90 minutos da partida.

Apesar das responsabilidades, eles compartilham a expectativa por uma boa atuação do Brasil. E quando a rede balança, a comemoração também acontece. Afinal, enquanto os torcedores assistem ao espetáculo, são esses profissionais que garantem que ele aconteça.