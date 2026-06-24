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No Parque Harmonia
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"A gente trabalha e torce também": os bastidores de quem faz a festa acontecer na Arena N°1 durante os jogos do Brasil

Garçons, seguranças e equipes de apoio dividem a atenção entre o trabalho e a Seleção; para eles, o apito final não significa o fim do expediente

Airton Lemos

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