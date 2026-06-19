A Copa dos recordes: veja quais marcas já foram batidas no Mundial de 2026

Messi quebrou recordes em apenas um jogo na Copa de 2026. Roberto Schmidt / AFP

A Copa do Mundo de 2026 já é histórica por ser a primeira com 48 países. Dentro de campo, os jogadores também estão dispostos a entrar para a história por superar marcos relevantes da competição.

Lionel Messi em uma partida já quebrou alguns recordes. Com os três gols contra a Argélia, o argentino se tornou o jogador com mais gols em Copas, igualando Miroslav Klose, com 16, e tem tudo para ultrapassá-lo ao longo da competição.

Com um dos gols sendo marcado de fora da área, Messi também passou a liderar esse ranking, com seis marcados de longe. O argentino também foi o primeiro jogador a disputar seis Mundiais na história.

Um dia depois, Cristiano Ronaldo igualou a marca. O português, no entanto, tem a chance de ser o primeiro a marcar em seis Copas diferentes.

Outras marcas quebradas

Mais recentemente, na quinta-feira (18), o Canadá ganhou do Catar por 6 a 0 e fez a maior goleada de um país da Concacaf na história da Copa.

Há também marcas mais específicas que foram batidas. Harry Kane marcou duas vezes na estreia da Inglaterra e um dos gols foi de pênalti.

Assim, o atacante chegou a cinco penalidades convertidas, superando nomes como Messi, Batistuta, Eusébio e Rob Rensenbrink, todos com quatro.