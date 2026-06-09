A Copa do Mundo vai "voltar para casa"? O desafio da Inglaterra em 2026

O Grupo L da Copa do Mundo de 2026 reúne duas seleções europeias tradicionais. O novo episódio do Deu Liga na Copa analisa como chegam as seleções da chave.
A favorita é a seleção da Inglaterra, campeã mundial em 1966, que chega embalada por uma geração estrelada liderada por Harry Kane e Jude Bellingham.
Apesar de polêmicas na convocação, a seleção quer levar a taça da Copa do Mundo "de volta para casa". A Inglaterra entra em cada Copa do Mundo embalada pelo famoso lema "It's coming home", uma referência ao fato de o país ser considerado o berço do futebol moderno e à busca pelo segundo título mundial desde 1966.
A Croácia, vice-campeã em 2018, segue confiando na experiência de Luka Modrić, que disputará sua quinta Copa do Mundo, para tentar alcançar mais uma campanha histórica.
Correndo por fora, Gana busca surpreender após eliminações ainda na fase de grupos em 2014 e 2022.
Já o Panamá retorna ao Mundial sonhando em fazer história. Mesmo sem muitos atletas nas principais ligas europeias, a equipe dirigida por Thomas Christiansen aposta na organização coletiva para conquistar seus primeiros pontos em Copas do Mundo e tentar surpreender os favoritos do grupo.
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Com episódio novo de segunda a sexta, o Deu Liga na Copa pode ser acessado em áudio e vídeo no YouTube e principais plataformas de áudio, como Spotify e Deezer, além do site e aplicativo GZH.
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