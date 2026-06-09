26 curiosidades sobre as Copas do Mundo que você precisa saber

Copa do Mundo começa nesta quinta-feira (11). ULISES RUIZ / AFP

A Copa do Mundo, que nesta quinta-feira (11) dará o pontapé inicial na sua 23ª edição, é palco de feitos memoráveis e curiosidades inesperadas que marcaram quase um século de história.

Do autor do primeiro gol em 1930, ao recorde do com 26 jogos em 2022, passando por zebras históricas, artilheiros lendários e transmissões que mudaram a forma de ver futebol, Zero Hora relembra os fatos que transformaram o maior torneio do planeta em um fenômeno cultural.

1 - O primeiro gol da história da Copa do Mundo

Lucien Laurent, da França, escreveu o primeiro capítulo das Copas em 1930.

2 - A primeira goleada por quatro gols de diferença ou mais

A Iugoslávia bateu a Bolívia por 4 a 0 em 17 de julho de 1930.

3 - O primeiro gol africano em Copas

Em 1934, no segundo Mundial da história, o egípcio Abdelrahman Fawzi anotou os dois gols do Egito contra a Hungria, ainda que sua equipe tenha perdido por 4 a 2. Esse feito isolado ficaria sem repetição por décadas.

4 - A primeira zebra histórica

Estados Unidos 1 x 0 Inglaterra, no Estádio Independência, em Belo Horizonte, em 1950: a maior surpresa da época. Os ingleses eram tidos como mestres do futebol e sequer acreditaram nos jornais ao lerem a manchete no dia seguinte.

5 - O maior público de todos os tempos

Também em 1950, no Maracanã, Brasil 1x2 Uruguai: cerca de 200 mil pessoas presentes, um marco impossível de repetir por regras atuais de segurança. O episódio ficou conhecido como "Maracanazo".

6 - O jogo com mais gols

Em 1954, Áustria e Suíça protagonizaram um 7 a 5 nas quartas. Uma partida elétrica que até hoje ninguém superou em número de gols em Copas: foram 12 no total.

7 - O maior artilheiro em uma única edição

Just Fontaine marcou 13 gols na Copa de 1958. Mesmo sem prorrogações, seu desempenho é considerado inalcançável.

8 - O campeão mais jovem

Também na Suécia, 1958, Pelé começou no banco e terminou campeão, artilheiro e ídolo mundial após marcar em semifinal e final.

9 - A primeira vitória asiática

A Coreia do Norte bateu a Itália por 1 a 0 em 1966 e classificou-se às quartas. A vitória em Middlesbrough é considerada um divisor de águas para a Ásia no futebol mundial.

10 - A primeira Copa a cores

1970, no México, marcou a primeira transmissão em cores — e eternizou a imagem da seleção tricampeã de Pelé.

11 - A primeira substituição

O primeiro jogador a ser substituído em uma partida de Copa do Mundo foi o meio-campista soviético Viktor Serebryanikov. Ele saiu de campo no dia 31 de maio de 1970, na partida de abertura do mundial mexicano entre União Soviética e México, no Estádio Azteca.

12 - O primeiro cartão amarelo

Mais uma na Copa do México. Introduzido em 1970, o amarelo surgiu para padronizar advertências. O primeiro atleta advertido foi Evgeniy Lovchev, da então União Soviética. Detalhe: ele guarda o cartão até hoje como relíquia.

13 - O primeiro cartão vermelho

Em 1974, durante o jogo entre Chile e Alemanha Ocidental, o chileno Carlos Caszely inaugurou a história das expulsões com cartão. O árbitro alemão Rudolf Scheurer aplicou a regra com rigor.

14 - A primeira vitória africana

A Tunísia colocou a África no mapa das Copas quando venceu o México por 3 a 1 em Rosario, na Argentina, em 1978. Até então, acreditava-se que as seleções africanas seriam apenas coadjuvantes. A vitória abriu caminho para o crescimento do continente no futebol.

15 - O milésimo gol marcado

O milésimo gol da história das Copas do Mundo foi marcado pelo jogador holandês Rob Rensenbrink, também 1978. O tento histórico foi anotado de pênalti, durante a derrota da Holanda por 3 a 2 para a Escócia, na fase de grupos daquela edição do torneio

16 - O mais jovem a jogar uma Copa

Norman Whiteside entrou em campo pela Irlanda do Norte aos 17 anos e 41 dias, em 1982, na Espanha. Eleb estava tão jovem que ainda treinava com categorias de base.

17 - A primeira disputa por pênaltis

Alemanha Ocidental e França em semifinal de 1982 inaugurou a tensão das cobranças fatais.

18 - O estádio mais alto

O estádio com maior altitude a receber partidas de uma Copa do Mundo é o Estádio Nemesio Díez (também conhecido como La Bombonera tolucenha), localizado na cidade de Toluca, no México. Ele fica a 2.670 metros acima do nível do mar.

19 - Goleiro a mais tempo sem sofrer gols

Em 1990, o goleiro italiano Walter Zenga ficou 517 minutos sem sofrer gols, estabelecendo um recorde histórico que se mantém em Copas do Mundo.

20 - O mais velho a marcar

Roger Milla dançou nas redes aos 42 anos em 1994, nos EUA. O camaronês virou símbolo de longevidade no esporte.

21 - O primeiro gol de ouro decidiu classificação

A regra do gol de ouro começou em 1998: o jogo acabaria assim que um time marcasse na prorrogação. O primeiro beneficiado foi Laurent Blanc, da França, contra o Paraguai, nas oitavas da Copa disputada em casa. A França viria a ser campeã — e a regra, contestada, duraria apenas mais uma edição.

22 - O gol mais rápido

O gol mais rápido da história das Copas do Mundo foi marcado em 2002 pelo atacante turco Hakan Şükür, que balançou as redes em apenas 11 segundos (oficialmente registrado como 10,8 segundos).

23 - A primeira eliminada sem sofrer gols

A Suíça ficou na frente da França no Grupo G no Mundial de 2006. Após uma primeira fase sem sofrer gols, caiu nas oitavas de final para a Ucrânia, nos pênaltis, após 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

24 - O mais velho a disputar um Mundial

Essam El-Hadary, goleiro do Egito, quebrou recordes em 2018 ao atuar aos 45 anos. Detalhe: ele passou por quatro Copas e defendeu até pênalti da Arábia Saudita naquele Mundial.

25 - A seleção com mais gols em Mundiais

O Brasil segue soberano, com mais de 230 gols marcados.

26 - Jogador com mais jogos em Copas

Recorde de 26 partidas pertence a Lionel Messi, seguido dos alemães Lothar Matthäus e Miroslav Klose, com 25 e 24, respectivamente.