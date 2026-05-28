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Zagueiro da Seleção na Copa do Mundo revela time do coração: "Todo mundo já sabe que sou gremista"

Ibañez foi um dos defensores escolhidos por Carlo Ancelotti para disputar o Mundial deste ano

Esther Fischborn

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