Zagueiro da Seleção na Copa do Mundo revela time do coração: "Todo mundo já sabe que sou gremista"

Zagueiro disputará sua primeira Copa do Mundo. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Três serão os gaúchos que representarão o Rio Grande do Sul na Copa do Mundo do Canadá, Estados Unidos e México. Um deles é o zagueiro Ibañez, atualmente no Al-Ahli, da Arábia Saudita, e uma das surpresas de Carlo Ancelotti na lista de 26 nomes.

Com passagem curta pelo futebol gaúcho, o zagueiro concedeu entrevista ao ge.globo e revelou pela primeira vez o seu time do coração.

— Acho que todo mundo já sabe que eu sou gremista, eu sou gremista. Eu não escondo isso, não. De repente, um dia, daqui uns anos, talvez aconteça (vestir a camisa do Grêmio), sim — contou Ibañez.

O defensor tem uma carreira parecida com a de tantos outros gaúchos que não defenderam a dupla Gre-Nal. Natural de Canela, na Serra, teve sua trajetória por clubes menores. Ele começou no futebol aos 16 anos, nas categorias de base do GAO (Grêmio Atlético Osoriense).

Ibañez esteve próximo de ir para a Copa de 2022, mas foi preterido na ocasião pelo técnico Tite. A expectativa para a disputa da primeira Copa está alta, conforme o jogador.

— É um sonho se realizando, meu e da minha família, meus pais, minha esposa. É algo que sempre sonhei e poder atingir essa meta na minha carreira é algo que é muito feliz para mim pessoalmente e profissionalmente. É algo que eu só tenho a agradecer a Deus. A expectativa é muito grande, estou ansioso para chegar na Granja, começar os treinos, começar toda a atividade física e se preparar o melhor possível para poder representar o nosso país.