Weverton concede entrevista na Arena após convocação para a Copa do Mundo; veja ao vivo

Weverton foi escolhido por Carlo Ancelotti para ser um dos três goleiros da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026. Nesta terça, o camisa 1 do Grêmio concede entrevista para falar sobre sua segunda participação em Mundiais.

Antes de se apresentar à Seleção, ainda fica à disposição para três jogos do Grêmio.

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20/5 - Grêmio x Palestino

23/5 - Grêmio x Santos

26/5 - Grêmio x Montevideo City Torque

Weverton será desfalque para o jogo contra o Corinthians, no dia 30 de maio, na Arena. Ainda que o Grêmio possa pedir para adiar a apresentação do goleiro na Granja Comary.