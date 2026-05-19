Weverton avalia convocação de Neymar para a Copa: "Fez um grande esforço e teve muita dedicação"

Weverton colheu o que plantou. Ao aceitar proposta do Grêmio em janeiro, o goleiro apostou que seu rendimento o colocaria de novo em evidência. Alguns meses, o jogador de 38 anos está prestes a embarcar para defender a Seleção Brasileira em sua segunda Copa do Mundo. Ele será um dos 26 convocados por Carlo Ancelotti para a busca do hexacampeonato.

Elogios a Neymar

Em relação a Neymar, Weverton falou sobre a oportunidade de dividir o campo com o camisa 10 do Santos em mais um Mundial.

— Neymar tem qualidade indiscutível. Ele fez um grande esforço e teve muita dedicação para representar o país dele. Podemos ver uma versão dele que todo brasileiro gostaria de ver. Ele pode nos ajudar muito — afirmou.

Em entrevista nesta terça, na Arena, o goleiro comemorou sua convocação. E exaltou o espaço que encontrou em Porto Alegre para ter novamente a chance de vestir a camisa da Seleção.

— Cheguei aqui em janeiro e sempre acreditei no meu potencial. É normal que as pessoas tentem decidir teu futuro, que você encerrou. O bom da vida é superar, não para provar aos outros. Para ter performance, temos que pagar um preço. Minha família conhece minha jornada e não posso deixar de agradecer o esforço feito pelo Grêmio. A torcida me abraçou. Procuro fazer o meu melhor em campo para honrar isso. Sempre acreditei no meu potencial, no que poderia fazer. É momento de desfrutar. Sei a responsabilidade de representar o Brasil — comemorou.

Disputa por vaga no gol

O goleiro gremista disputará a vaga com Alisson (do Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe) na equipe de Ancelotti. Ele também abordou essa questão ao longo da entrevista.

— Quem o Ancelotti e o Taffarel escolheram são capazes de estarem na Copa do Mundo. A disputa é muito boa para todos. Quanto mais disputa tiver, mais vai se exigir o alto nível. Quem eles escolherem vai dar conta do recado — reiterou.

Primeira convocação com Carlo Ancelotti

Surpresa na lista de convocados, o camisa 1 do Grêmio ainda não tinha sido chamado por Ancelotti. O goleiro falou sobre a oportunidade recebida.

— São 10 anos indo para a Seleção. O meu histórico, caráter e profissional, o Ancelotti deve ter ouvido das pessoas. Ele deve estar tranquilo com a escolha que ele fez. Quero honrar isso. Confiou em mim — afirmou.

A previsão é de que ele se apresente no Rio no dia 27 de maio. O Grêmio, no entanto, pediu que o jogador possa viajar após a partida do clube contra o Corinthians no dia 30 de maio.