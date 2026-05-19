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Weverton avalia convocação de Neymar para a Copa: "Fez um grande esforço e teve muita dedicação"

Goleiro de 38 anos reencontrará o atacante do Santos na Seleção

Marco Souza

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