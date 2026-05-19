Weverton agradece ao Grêmio pela convocação para a Copa do Mundo: "Esforço para me trazer"

O goleiro Weverton vive um grande momento em Porto Alegre. Contratado pelo Grêmio no início deste ano, se transformou em um dos protagonistas da equipe. E, por conta disso, foi chamado para defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026.

Na tarde desta terça (19), o jogador concedeu entrevista na Arena do Grêmio sobre a convocação.

— Nos últimos dias parece que as coisas foram se alinhando ao meu favor. Foram grandes partidas, grandes jogos, grandes defesas, enfim, que me ajudaram a chegar a esse momento, que me ajudaram a chegar a essa reta final com chance de ir à Copa — completou, relembrando a sensação de estar na pré-lista:

— Tu começas a sonhar de outra maneira, a perceber uma chance mais real de você estar na Seleção. Então, na última semana, depois de bons jogos e depois de tudo que vem acontecendo, você vai criando expectativas.

Agradecimentos

O goleiro do Grêmio também fez questão de agradecer a personagens importantes para que pudesse desfrutar deste momento. Além da família, também mencionou o clube e o torcedor tricolor.

— Sou muito grato: toda a minha família que está aqui comigo, que conhece a minha jornada, conhece tudo o que eu faço para chegar até aqui. Eu também não posso deixar de agradecer a forma e o esforço que o Grêmio fez para me trazer aqui, para me contratar, para que eu pudesse ser jogador do Grêmio. A torcida, a forma como me abraçou, como me tratou todos os dias — afirmou Weverton.

Disputas

O goleiro gremista disputará a vaga com Alisson (do Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe) na equipe de Ancelotti. Ele também abordou essa questão ao longo da entrevista.

— Quem o Ancelotti e o Taffarel escolheram são capazes de estarem na Copa do Mundo. A disputa é muito boa para todos. Quanto mais disputa tiver, mais vai se exigir o alto nível. Quem eles escolherem vai dar conta do recado — reiterou.

Em relação a Neymar, Weverton também falou sobre a oportunidade de dividir o campo com o camisa 10 do Santos em mais um Mundial.

— Neymar tem uma qualidade indiscutível. Ele fez um grande esforço e teve muita dedicação para representar o país dele. Podemos ver uma versão dele que todo brasileiro gostaria de ver. Ele pode nos ajudar muito — afirmou.

Com Neymar e Weverton à disposição, a Seleção estreia no Mundial no dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos. No Grupo C do Mundial, o Brasil ainda tem Haiti e Escócia como adversários.