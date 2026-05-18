Vini Jr., Raphinha e Alisson: como reagiram à convocação da Seleção Brasileira para a Copa

Vinícius Jr. foi um dos primeiros a se manifestar. FREDERIC J. BROWN / AFP

O sonho de todos os jogadores de futebol ou dos jovens que um dia sonham em brilhar nos gramados é representar a sua seleção na Copa do Mundo. Entre junho e julho, 26 atletas irão defender a Seleção Brasileira no Mundial deste ano, que será disputado no Canadá, nos Estados Unidos e no México.

Nesta segunda-feira (18), Carlo Ancelotti convocou os jogadores que representarão o Brasil na Copa. Após a lista ser anunciada, é de costume que alguns atletas divulguem vídeos reagindo ao momento em que escutam seus nomes na convocação ou que façam publicações nas redes sociais agradecendo.

Desta vez, não foi diferente. Alguns jogadores já fizeram publicações em seus perfis. Confira abaixo:

Reação dos brasileiros ao serem convocados para a Copa do Mundo

Vinícius Jr.

Raphinha

Alisson

Endrick

Fabinho

Rayan

Luiz Henrique

Wesley

Bremer

Igor Thiago

Douglas Santos