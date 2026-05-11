Veja quando as principais seleções anunciam as convocações para a Copa do Mundo

Copa do Mundo começa no dia 11 de junho. JUAN MABROMATA / AFP

Falta exatamente um mês para a Copa do Mundo. Mas, antes de o Mundial começar, outro momento domina as atenções do público: as convocações das principais favoritas ao título. Zero Hora lista, abaixo, quando cada lista será anunciada.

A primeira favorita a convocar seus 26 jogadores será a França. A convocação dos atuais vice-campeões do mundo está prevista para o dia 14 de maio.

A convocação da Seleção Brasileira acontece na próxima segunda-feira (18). Já algumas importantes seleções sul-americanas ainda não têm data para anunciar as listas. A Argentina até divulgou sua pré-convocação, mas não há previsão para a lista final. O mesmo acontece com o Uruguai.

Entre os donos da casa, Estados Unidos e México anunciaram que a convocação de suas seleções ocorrerá em 26 de maio e 1° de junho, respectivamente. O Canadá ainda não divulgou.

Até agora, apenas uma seleção anunciou a lista dos 26 jogadores. Nesta segunda-feira (11), a Bósnia convocou o elenco para a disputa da Copa.

Veja abaixo a data de convocação das favoritas e dos donos da casa:

França: 14/05

Brasil: 18/05

Portugal: 19/05

Alemanha: 21/05

Inglaterra: 22/05

Holanda: 25/05

Espanha: 25/05

Estados Unidos: 26/05

México: 1°/06

Argentina: não divulgou

Canadá: não divulgou

Uruguai: não divulgou